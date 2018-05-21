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AIT內湖新館6/12落成 美台關係重要里程碑

發稿時間：2018/05/21 11:43

最新更新：2018/05/21 12:07

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美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy），21日在美國文化中心主持記者會，宣布6月12日將在AIT內湖新館舉辦落成典禮。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy），21日在美國文化中心主持記者會，宣布6月12日將在AIT內湖新館舉辦落成典禮。中央社記者鄭傑文攝　107年5月21日

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）歷經多年，美國在台協會（AIT）新館終於落成。AIT處長梅健華今天宣布，內湖新館將於6月12日舉行落成典禮，是美台關係的重要里程碑，未來將持續深化美台關係。

梅健華（Kin Moy）今天在美國文化中心舉行記者會，以中文致詞表示，AIT內湖新館將於6月12日舉行落成典禮，AIT主席莫健（James Moriarty）、總統蔡英文以及其他貴賓都將一起慶祝。

他說，AIT內湖新館不僅現代化、對環境友善，更是台灣第一座由外國駐台機構自己打造的建築，這不只是一棟新辦公大樓，更是美台友誼的具體象徵。AIT新館落成，是美台關係的重要里程碑。

梅健華特別引用台語諺語「好酒沉甕底」並表示，AIT新館確實花了很多時間，大家等了很久，但他保證AIT新大樓未來將屹立不搖，就像美台關係一樣。AIT臉書上已有一些照片，其中一張的標語是「立穩根基，共創未來」，這句話也適用美台關係。

他表示，對美國來說，台灣是重要而且可靠的夥伴，台灣也有意願和能力扮演正面積極的角色，協助解決區域和全球挑戰。未來美國將進一步深化美台夥伴關係。

不過，梅健華也說，AIT正式搬到內湖還須再等2、3個月，在落成典禮後，民眾要辦理簽證面談等業務，仍須到AIT目前位於信義路的辦公室。

AIT台北辦事處目前位於台北市大安區信義路，但農業組、美國文化中心等單位則在不同地點。未來搬遷內湖新址後，將可集中四散各處的AIT相關單位。

AIT在內湖的新建館舍背靠小山丘，面向金湖路，占地6.5公頃。依規劃，AIT新建館舍包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養區、綠地與籃球場等。（編輯：林興盟）1070521

延伸閱讀》搶先參觀AIT新館 蔡總統：台美友誼歷久彌新

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