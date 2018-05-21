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世界衛生大會揭幕 15友邦提案挺台灣

發稿時間：2018/05/21 14:03

最新更新：2018/05/21 14:36

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第71屆世界衛生大會（WHA）21日揭幕，世界衛生組織（WHO）公告，已收到15個友邦提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程。（摘取自世衛官網）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 107年5月21日第71屆世界衛生大會（WHA）21日揭幕，世界衛生組織（WHO）公告，已收到15個友邦提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程。（摘取自世衛官網）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 107年5月21日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦21日專電）第71屆世界衛生大會（WHA）今天揭幕，世界衛生組織（WHO）公告，已收到15個友邦提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程。

WHA大會上午將開幕，開幕式後將召開總務委員會與高級別對話，這項補充議程將交由總務委員會審議。

根據公告，貝里斯、吐瓦魯、諾魯、史瓦帝尼、吉里巴斯、馬紹爾群島、薩爾瓦多、聖克里斯多福及尼維斯、尼加拉瓜、巴拉圭、索羅門群島、布吉納法索、海地、聖文森與聖露西亞等15國提交的建議，要求將「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」一項補充議程項目列入議程。

去年有11友邦發動提案，今年挺台力度增加為15友邦。

然而，WHO仍在公告附註中強調，這項提案的標題以原文印發，並不代表世衛組織秘書處的任何意見，並強調WHO的用語為「中國台灣」（Taiwan，China）。（編輯：陳俊碩）1070521

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