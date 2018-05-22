和沛科技傳減資99.99% 翟本喬中午發聲明

和沛科技傳出減資99.99%，資本額將從原本的新台幣8600萬減為1元，創辦人翟本喬表示，預計22日中午在臉書上發布聲明稿，希望能藉此清楚說明。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北22日電）和沛科技傳出減資99.99%，資本額將從原本的新台幣8600萬減為1元，創辦人翟本喬今天對中央社記者表示，正在撰寫聲明稿，預計中午在臉書上發布，希望能藉此清楚說明。



翟本喬對中央社記者表示，目前正在撰寫聲明稿，預計中午在臉書發布，希望清楚說明，同時也不希望大家看一個簡短的標題下定論。



翟本喬在2013年一手創立和沛科技，主要專注於提供企業雲端服務解決方案，過去風光一時，2014年時曾得到鴻海投資。但2017年1月證實裁員，承認自己不是一個好的管理者和執行者，很多創新的想法，在不能與大環境配合的時候，其實並不適用。



和沛科技創辦人暨總經理翟本喬被網路鄉民封為「翟神」，對國內公眾議題經常發表獨特看法，他在2013年創立雲端科技公司和沛科技，積極帶領和沛投入雲端服務的創新研發與生態建立，但創立和沛科技4年多，卻敵不過現實面，2017年下午1時宣布裁員，如今又傳出公司將減資99.99%。（編輯：許雅靜）