駕保時捷遭火噬 精品代理商曾涉呼麻案

影片來源：台北市警察局松山分局提供

（中央社記者黃麗芸台北22日電）台北市今天凌晨發生一起保時捷車禍起火事件，2名死者分別為39歲江平暐及37歲鄭宜欣，這對情侶也是知名代理商河馬時尚公司負責人和時尚總監，2年前曾遭查獲涉呼麻案。



台北市警察局松山分局今天召開記者會，中隊長黃宗斌說明，今天凌晨1時32分獲報，南京東路四段一處民宅發生火警，根據目擊者指稱是先看到一輛自小客車失控撞到公車候車亭島頭後，瞬間起火燃燒，整車隨即又飛撞上右側住家。



他表示，當消防員將火勢撲滅後，現場進行清查發現有2名死者，但因遺體均已被火燒得焦黑，所以無法抽血檢驗測試是否涉及酒駕，後續將交由檢察官相驗以進行釐清。



另，在肇事車輛保時捷上有找到死者相關證件，暫無發現其他特殊物品或違禁品。



這起事故也造成現場周遭15輛機車毀損。



至於肇事當下車速是否過快，警方表示，雖已調閱現場監視器畫面觀看，但實際車速仍難以判斷，須待進一步鑑定、釐清。



死者江平暐及鄭宜欣分別為河馬時尚公司負責人和時尚總監，位於信義區的公司主要經營代理旅遊和休閒時尚商品，其中4年前獨家引進代理的「美胸神器」Voda Swim比基尼泳衣最廣為外界所知，就連許多女藝人也是死忠支持者，在國內掀起比基尼風潮。



職場經歷和時尚緊密連結的鄭宜欣，以前經歷主要負責產品開發，回台後自營複合式服裝店，她今年計畫擴大河馬公司經營版圖，打造全台首家「sun‧day渡假概念店」，從單一品牌代理擴大規模邁向時尚企業化經營，求職網站目前還可看到公司徵才職缺需求。



但江平暐和鄭宜欣在2年前曾因吸食大麻被逮。當時警方在偵辦羅馬尼亞籍偽卡集團案，意外查出一名40歲的李姓男子涉嫌賣毒，循線追查緝獲7人涉嫌購買大麻，其中包括江平暐和鄭宜欣，這群富二代多曾在國外求學而有抽大麻習慣，返國後才找門路買大麻。（編輯：張芷瑄）1070522