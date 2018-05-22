曾永權登陸案遭駁 陸委會：不宜配合陸方宣傳

中國國民黨副主席兼秘書長曾永權日前向總統府申請，擬率團出席6月8日登場的海峽論壇，移民署22日駁回申請案。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃麗芸、繆宗翰台北22日電）內政部移民署聯審會今天未許可前總統府秘書長曾永權及前海基會董事長林中森赴陸申請。陸委會指出，指標性退離職人員赴陸參加對台宣傳活動具敏感性，配合陸方宣傳也有所不宜。
第10屆海峽論壇將於6月8日至11日在中國大陸福建廈門登場，中國國民黨10日向總統府遞件，擬由中國國民黨副主席兼秘書長曾永權率團出席，預計同行者包括智庫副董事長林中森等，共計10餘人。
移民署下午告訴中央社記者，曾永權赴陸案依兩岸條例規定，退離職涉密人員進入中國大陸地區，須經內政部會同國家安全局、法務部及行政院大陸委員會組成的審查會審查許可。
內政部今天召開第374次審查會進行聯審程序，移民署說，針對曾永權申請案，最後決議為「不予許可」。
陸委會隨後透過文字說明表示，曾永權、林中森申請赴陸參加的活動為陸方官方主辦的對台宣傳活動，但近期陸方頻繁軍演、機艦繞台，多明尼加與台斷交、阻礙台灣參加世界衛生大會（WHA）等，均為缺乏善意的作為。
陸委會指出，此時指標性退離職人員員赴陸參加本活動仍具敏感，且呼應配合陸方宣傳有所不宜，加上兩人均曾擔任政府重要職務，尚在退離職涉密人員列管期間內，恐對國家整體利益有不利影響，經審查會決議不予許可赴陸。
陸委會重申，依兩岸人民關係條例第9條規定，退離職政務或涉密人員赴陸，須經內政部、國安局、法務部、陸委會等機關組成的審查會審查許可，始得赴陸。
陸委會強調，公務人員在任期間，擔負國家政策與業務推動，退離職後依法仍負有一定的責任與義務，與一般民眾有所不同，公務人員退離職後如欲從事相關活動，仍應注意維護國家整體利益。
國民黨主席吳敦義日前也說，若曾永權申請案遭駁回，會考慮安排其他適當人選代表，國民黨這邊會做好該做的手續，並依循國家機密保護法規定。（編輯：孫承武/朱建陵）1070522
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