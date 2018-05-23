為中興通訊制裁解套 川普提出新懲罰方案

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，為了做個人情給中國，他的政府正考慮對中國電信大廠中興通訊（ZTE）施加新的一套懲罰，以取代上月讓這家中國公司經營不下去的嚴厲制裁。



川普在白宮告訴記者，中興通訊可能面對多達13億美元的新罰鍰、管理階層改組以及嚴格新規定，不過協議還沒有敲定。



川普說：「為了做個人情給習主席（中國國家主席習近平），我絕對會考慮。」



川普指出，對中興通訊施加嚴厲制裁，對提供中興通訊手機零件的美國公司造成傷害。



美國國會議員則表示，他們將嘗試阻止川普放寬對中興通訊的懲罰，以做為與中國可能貿易協議的一部分。



參議院少數黨領袖、民主黨籍的舒默（Chuck Schumer）在參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）聽證會上提出警告，他要求川普政府不得放鬆對中興通訊的銷售禁令，否則就是向北京當局投降。



舒默表示：「針對川普總統可能准許中興通訊進入美國市場，每位美國人應該為此保持警覺。」「為了取得微小的貿易讓步，而將國家安全置於險境，這是十足的短視。坦白說，這將是川普政府的投降之舉。」



中興因違反美國制裁伊朗與北韓的貿易禁令，遭美裁罰，美國商務部4月以中興未遵守此案和解協議為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年。由於中興高度依賴美國供應鏈，這項禁令嚴重威脅中興生存，也使中興成為美中貿易糾紛下的首個重要受害者。



川普也表示，他對美國與中國最近的貿易談判不滿意，但為進一步談判敞開大門。



川普在白宮與南韓總統文在寅會談前告訴記者，與中國的談判「才剛開始」。（譯者：陳政一）1070523