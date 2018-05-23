不與中國競逐金援外交 吳釗燮：真誠協助友邦

外交部長吳釗燮23日在立法院外交及國防委員會表示，透過策略性融資計畫協助邦交國取得融資，不僅能協助友邦進行必要建設，國內廠商可以到當地投資，也有助邦交，這是可以創造三贏的做法。中央社記者施宗暉攝 107年5月23日

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）索羅門群島希望台灣提供資金協助2023年的太平洋運動會。外交部長吳釗燮今天表示，台灣不會與中國競爭金援外交，而是真誠希望協助友邦；若以策略性融資協助，可創造三贏。



吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會，針對因應印太新局勢，政府的策進作為進行專案報告。多位立法委員關注索羅門議題。



南太平洋友邦索羅門群島總理何瑞朗（Rick Houenipwela）應邀在20日至25日率團訪問台灣。何瑞朗21日表示，索羅門將在2023年舉辦太平洋運動會，希望台灣在提供相關資金援助方面，能夠早日達成決定。



外交部日前批評北京以金援利誘友邦多明尼加與中國民國斷交，中國國民黨籍立委李彥秀詢問中國的金援外交與政府的踏實外交區別為何。吳釗燮說，中國承諾其他國家很高的援助金額，採取「競標」的做法，提出高於台灣10倍、20倍或以上的援助金額，絕對是金援外交。



吳釗燮強調，台灣不會與中國在金援外交方面競爭，台灣是真誠希望協助友邦，「我們沒有要競爭」。



對於索羅門提出希望台灣提供資金協助，吳釗燮表示，索羅門將舉辦太平洋運動會，索國政府還在構思運動場館的設計。



李彥秀關心興建場館設施所需的預算，吳釗燮說，目前還沒有相關資訊，也表示，若台灣透過策略性融資幫助索國取得必要貸款，索國的還款能力應該沒有問題。這樣的協助方式不僅對友邦有利，對台灣建設團隊有利，對邦交也有利，是三贏的作法。



吳釗燮補充，相關合作方式都還在洽談中，若定案後，場館的興建應是由台灣廠商執行。



李彥秀也建議，若由台灣協助興建場館，應該場館某的角落留下「中華民國」以紀念。吳釗燮表示，這個提議將會納入考量。（編輯：張均懋）1070523