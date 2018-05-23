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幸福人壽掏空款全追回 仲裁判EFG須返還60億

發稿時間：2018/05/23 13:00

最新更新：2018/05/23 13:34

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zoom in 前幸福人壽董事長鄧文聰涉掏空公司資產133億元，其中60億元贓款存在瑞士盈豐銀行（EFG），仲裁判決EFG須返還這60億元。（中央社檔案照片）前幸福人壽董事長鄧文聰涉掏空公司資產133億元，其中60億元贓款存在瑞士盈豐銀行（EFG），仲裁判決EFG須返還這60億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北23日電）前幸福人壽董事長鄧文聰涉掏空公司資產133億元，其中60億元贓款存在瑞士盈豐銀行（EFG），仲裁判決EFG須返還這60億元。金管會主委顧立雄今天表示，將請安定基金依程序索回。

前幸福人壽董事長鄧文聰被控掏空公司資產新台幣133億元，其中一部分贓款流向香港渣打銀行，一部分匯往瑞士盈豐銀行（EFG）。金管會動用國庫填補虧空，委由保險安定基金接管幸福人壽，並訴請仲裁追回鄧文聰海外銀行帳戶贓款。

金管會2015年已先追回鄧文聰放在渣打銀行的53億元，以及瑞士盈豐銀行的20億元，日前仲裁結果出爐，金管會大獲全勝，可再追回鄧文聰放在EFG的60億元，鄧文聰所掏空的資產可望全數追回。

顧立雄今天出席立法院財政委員會，會中接受媒體訪問時指出，鄧文聰的海外贓款帳戶開在香港，保管銀行設在新加坡，而EFG又是一家瑞士銀行，目前有一些爭議還未解決。至於EFG剩下的60億元款項，既然仲裁贏了，金管會會請安定基金依程序索回。（編輯：黃國倫）1070523

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