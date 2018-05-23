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AIT新館6/12落成 川金會恐影響美來台層級

發稿時間：2018/05/23 13:37

最新更新：2018/05/23 13:58

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美國在台協會內湖新館將於6月12日舉行落成典禮，美方來台出席官員受到關注。圖為美國在台協會處長梅健華日前宣布6月12日將舉辦AIT內湖新館落成典禮。（中央社檔案照片）美國在台協會內湖新館將於6月12日舉行落成典禮，美方來台出席官員受到關注。圖為美國在台協會處長梅健華日前宣布6月12日將舉辦AIT內湖新館落成典禮。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）美國在台協會（AIT）內湖新館將於6月12日舉行落成典禮，美方來台出席官員受到關注。外交部長吳釗燮今天說，目前還沒收到美方的通知；川金會也可能影響美官員來台層級。

吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會，針對因應印太新局勢，政府的策進作為進行專案報告。多位立法委員關注AIT新館落成典禮，美方來台參加的官員層級。

民主進步黨籍立法委員王定宇詢及美方出席人員，吳釗燮表示，目前還沒收到美方的通知；AIT非常熱心，希望邀請更多人來台參加。

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩預計6月12日於新加坡舉行峰會。吳釗燮表示，川金會對美方來台參加AIT落成典禮的官員層級，「可能會有一些影響」，但AIT新館本身就有非常重要的象徵意義。

民進黨籍立委蔡適應表示，總統蔡英文預計會出席AIT新館落成典禮，擔心美方來台官員層級若不夠高，會有外交禮儀的問題。吳釗燮則強調，AIT新館本身就具有極高度的象徵意義。

此外，多名立委也關心索羅門盼台灣協助舉辦2023年太平洋運動會的議題，吳釗燮表示，索國希望台灣協助主場館的興建。將來太平洋運動會舉行時，政府高層也有機會參加開幕式。

有關世界衛生大會（WHA）的議題，蔡適應問及台灣媒體未能申獲WHA的採訪證以及台灣民團人士參加WHO（世界衛生組織）健走活動受到干擾的議題，吳釗燮說，對於媒體採訪受阻，感到很痛心，台灣的媒體自由受到另一個不民主國家的影響。

有關健走的活動，吳釗燮解釋，主辦單位希望健走活動沒有政治訴求，後來駐日內瓦辦事處人員也有協助處理。

20日在聯合國歐洲總部前的廣場有一場WHO舉辦的健走活動，各國逾1000人參與。台灣聯合國協進會的「2018台灣加入WHO宣達團」成員們持WHO support Taiwan及Taiwan support WHO標語進場時，有一名穿著運動服裝男子立刻將他們攔下，並要求沒收相關標語。警方後來介入後，要求參與活動成員不得持政治性標語，也不得露出Taiwan字樣T恤後才放行。（編輯：張均懋）1070523

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