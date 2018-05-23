/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大創國巨和沛科技鬼蝠魟
>rss

特派專欄 洩密風暴無損臉書 用戶隱私淪空中樓閣

發稿時間：2018/05/23 15:18

最新更新：2018/05/23 15:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
社群網站臉書洩漏用戶個資，成為眾矢之的，但臉書執行長祖克柏不但挺過國會聽證考驗，繳出的亮麗財報讓股價大漲。（圖取自Pixabay圖庫）社群網站臉書洩漏用戶個資，成為眾矢之的，但臉書執行長祖克柏不但挺過國會聽證考驗，繳出的亮麗財報讓股價大漲。（圖取自Pixabay圖庫）

中央社駐紐約特派員尹俊傑/5月23日
社群網站臉書洩漏用戶個資，成為眾矢之的，但臉書執行長祖克柏不但挺過國會聽證考驗，繳出的亮麗財報還讓股價大漲，凸顯資本市場運作下，隱私重要性不敵生財能力的荒謬現象。

今年3月，英國政治顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）被控不當取得臉書數千萬用戶個資，協助川普在2016年競選美國總統。事件暴露臉書的用戶資料管理鬆散，祖克柏（Mark Zuckerberg）被迫認錯，並於4月赴國會接受議員輪番拷問，5月出席歐洲議會聽證會，以示負責。

在美國的兩場聽證會，許多上了年紀的議員因不懂社群網路生態，拋出與時代脫節的「恐龍」問題，淪為笑柄。反觀事前接受特訓的祖克柏做足準備，在國會殿堂上應對自如，全身而退。在歐洲議會，磨刀霍霍的議員們也沒有機會追問。

在網友惡搞下，祖克柏成了影集「星艦迷航記」（Star Trek）中對人類文明好奇的機器人百科（Data），正派且無害。原本應是檢視臉書保護隱私不力的嚴肅場合，經大眾文化諧擬包裝，焦點完全模糊。

為展現臉書重視用戶權益，祖克柏5月初在F8年度開發者大會上宣布，臉書將推出Clear History（清除歷史紀錄）工具，讓用戶能刪除瀏覽網站或使用應用程式（App）留下的紀錄，還能讓商家停止追蹤帳號。

幾乎同一時間，劍橋分析宣布關門大吉，將在英國和美國聲請破產。

同樣陷入洩密風暴，兩家公司的命運截然不同。臉書4月25日公布的財報，更凸顯社群網路巨擘屹立不搖的地位。

隨著廣告收入大幅成長，今年首季，臉書營收較去年同期大增49%，獲利增幅更達63%。資本市場隨即報以「漲聲」，臉書股價一甩過去兩個多月的頹勢，再度朝歷史高點叩關。

臉書6年前上市時，不少投資人質疑是否真能吸引廣告主，將龐大用戶基礎轉化為獲利。這份在臉書陷入公關危機之際出爐的財報證明，祖克柏當初為投資人擘畫的願景，並非信口開河；但換個角度思考，臉書超過20億用戶個資淪為祖克柏生財的工具，多數人卻渾然不知。

臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）在財報公布後的法說會上堅稱，廣告和保護用戶個資並不衝突，臉書認為魚與熊掌「可兼得」。

但臉書旗下通訊軟體WhatsApp共同創辦人庫姆（Jan Koum）5天後宣布離職，猶如對祖克柏投下不信任票。

WhatsApp具有通訊端對端加密功能，與庫姆重視隱私關係密切。他的出走，意味臉書內部提倡隱私保護的陣營落居下風，在臉書體系下獨立運作的WhatsApp也許再也擋不了董事會要求，將步上臉書和相片分享軟體Instagram的後塵，被廣告「染指」。

臉書怎麼使用網友個資，是否暗中提供給協力廠商以牟利，外界難以得知。在歐美主管機關祭出更嚴格的規範前，歐盟保障民眾的「被遺忘權」（Right To Be Forgotten），是全球「臉友」保護自身隱私可參考的做法。

「被遺忘權」讓民眾有權要求Google等業者，移除過時或不願讓他人見到的搜尋結果。臉書用戶現在就能在臉書「設定」中下載資料副本，得知臉書掌握多少個資，並可要求臉書刪除特定訊息。

面對社群網路界的「老大哥」，選擇反抗的另一方式是刪除帳號，徹底脫離。對不想刪除臉書帳號的網友來說，花點時間知道臉書掌握自己哪些資料，或許是個資難保的當下，掌握主動權以維護自身權益的一步。（編輯：廖漢原）1070523

延伸閱讀》臉書保護個資不力 祖克柏：我很抱歉

延伸閱讀》憂個資濫用 WhatsApp創辦人離開Facebook

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP