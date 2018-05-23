特派專欄 洩密風暴無損臉書 用戶隱私淪空中樓閣

社群網站臉書洩漏用戶個資，成為眾矢之的，但臉書執行長祖克柏不但挺過國會聽證考驗，繳出的亮麗財報讓股價大漲。（圖取自Pixabay圖庫）

中央社駐紐約特派員尹俊傑/5月23日

社群網站臉書洩漏用戶個資，成為眾矢之的，但臉書執行長祖克柏不但挺過國會聽證考驗，繳出的亮麗財報還讓股價大漲，凸顯資本市場運作下，隱私重要性不敵生財能力的荒謬現象。



今年3月，英國政治顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）被控不當取得臉書數千萬用戶個資，協助川普在2016年競選美國總統。事件暴露臉書的用戶資料管理鬆散，祖克柏（Mark Zuckerberg）被迫認錯，並於4月赴國會接受議員輪番拷問，5月出席歐洲議會聽證會，以示負責。



在美國的兩場聽證會，許多上了年紀的議員因不懂社群網路生態，拋出與時代脫節的「恐龍」問題，淪為笑柄。反觀事前接受特訓的祖克柏做足準備，在國會殿堂上應對自如，全身而退。在歐洲議會，磨刀霍霍的議員們也沒有機會追問。



在網友惡搞下，祖克柏成了影集「星艦迷航記」（Star Trek）中對人類文明好奇的機器人百科（Data），正派且無害。原本應是檢視臉書保護隱私不力的嚴肅場合，經大眾文化諧擬包裝，焦點完全模糊。





為展現臉書重視用戶權益，祖克柏5月初在F8年度開發者大會上宣布，臉書將推出Clear History（清除歷史紀錄）工具，讓用戶能刪除瀏覽網站或使用應用程式（App）留下的紀錄，還能讓商家停止追蹤帳號。



幾乎同一時間，劍橋分析宣布關門大吉，將在英國和美國聲請破產。



同樣陷入洩密風暴，兩家公司的命運截然不同。臉書4月25日公布的財報，更凸顯社群網路巨擘屹立不搖的地位。



隨著廣告收入大幅成長，今年首季，臉書營收較去年同期大增49%，獲利增幅更達63%。資本市場隨即報以「漲聲」，臉書股價一甩過去兩個多月的頹勢，再度朝歷史高點叩關。



臉書6年前上市時，不少投資人質疑是否真能吸引廣告主，將龐大用戶基礎轉化為獲利。這份在臉書陷入公關危機之際出爐的財報證明，祖克柏當初為投資人擘畫的願景，並非信口開河；但換個角度思考，臉書超過20億用戶個資淪為祖克柏生財的工具，多數人卻渾然不知。



臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）在財報公布後的法說會上堅稱，廣告和保護用戶個資並不衝突，臉書認為魚與熊掌「可兼得」。



但臉書旗下通訊軟體WhatsApp共同創辦人庫姆（Jan Koum）5天後宣布離職，猶如對祖克柏投下不信任票。



WhatsApp具有通訊端對端加密功能，與庫姆重視隱私關係密切。他的出走，意味臉書內部提倡隱私保護的陣營落居下風，在臉書體系下獨立運作的WhatsApp也許再也擋不了董事會要求，將步上臉書和相片分享軟體Instagram的後塵，被廣告「染指」。



臉書怎麼使用網友個資，是否暗中提供給協力廠商以牟利，外界難以得知。在歐美主管機關祭出更嚴格的規範前，歐盟保障民眾的「被遺忘權」（Right To Be Forgotten），是全球「臉友」保護自身隱私可參考的做法。



「被遺忘權」讓民眾有權要求Google等業者，移除過時或不願讓他人見到的搜尋結果。臉書用戶現在就能在臉書「設定」中下載資料副本，得知臉書掌握多少個資，並可要求臉書刪除特定訊息。



面對社群網路界的「老大哥」，選擇反抗的另一方式是刪除帳號，徹底脫離。對不想刪除臉書帳號的網友來說，花點時間知道臉書掌握自己哪些資料，或許是個資難保的當下，掌握主動權以維護自身權益的一步。（編輯：廖漢原）1070523



延伸閱讀》臉書保護個資不力 祖克柏：我很抱歉



延伸閱讀》憂個資濫用 WhatsApp創辦人離開Facebook