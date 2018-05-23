陳時中向WHO抗議 署名中華民國台灣衛福部長

衛福部長陳時中（中）表示，他已在21日以中華民國台灣衛福部長名義向世界衛生組織（WHO）遞交抗議信。中央社記者戴雅真日內瓦攝 107年5月23日
（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦23日專電）衛福部長陳時中今天表示，他已在21日以中華民國台灣衛福部長名義向世界衛生組織（WHO）遞交抗議信，表達台灣政府及人民對無法參與世界衛生大會（WHA）非常憤怒及不滿。
陳時中自19日率「世衛行動團」抵達日內瓦，今天上午出席台灣醫學青年團座談會，他受訪表示已在21日向WHO遞交抗議信，抗議內容是台灣政府希望WHO順暢運作，但對於無法參與WHA當觀察員，「我們表達非常憤怒與不滿」。
他指出，從去年及今年無法參與WHA，這顯然是政治力的干預，要向WHO嚴正表達台灣人民與政府的不滿。
至於署名方面，陳時中表示與去年一樣，是以中華民國台灣衛福部長名義。
雖然台灣未受邀參與WHA，但今年國際挺台聲量加大，迄昨天為止，已計有美、日、德等16個國家以直接或間接發言方式支持台灣參與WHA，美國更強調對台灣不能參與再次失望。
第71屆世界衛生大會於21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，2009年才以觀察員身分參與WHA；因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。（編輯：高照芬）1070523
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