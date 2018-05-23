強化反毒能量 賴揆：毒品防制基金明年1月上路

行政院長賴清德23日表示，「毒品防制基金」預計於明年1月上路，將是反毒重要資源。（中央社檔案照片）
（中央社記者侯姿瑩台北23日電）行政院今天召開毒品防制會報，行政院長賴清德表示，相關部會已加強毒品查緝力道，反毒工作有初步成果；另外，「毒品防制基金」預計於明年1月上路，將是反毒重要資源。
行政院晚間發布新聞稿表示，行政院召開「行政院毒品防制會報第25次會議」，賴清德於會中表示，對於毒品防制工作，要求各部會負起責任，做好每個環節；希望行政團隊結合地方政府、民間力量，將反毒工作做到最好。
行政院表示，今天會議中，台灣高等法院檢察署、衛福部、教育部、法務部等部會，針對「新世代反毒策略執行重點及成效檢討」提出報告；法務部也提報「毒品防制基金籌劃事宜」。
賴清德表示，「毒品防制基金」是「毒品危害防制條例」規定應設的基金，是對抗毒品的重要資源，基金將於明年1月1日正式上路，後續尚待提報各項計畫與基金預算審議。
「安居樂業」是今年度行政院三大施政主軸之一。賴清德說，掃毒與打擊組織犯罪為重要項目，毒品問題也是國內治安工作中民眾最關切要項，因此他將毒品防制作為政府重點施政。
對於「新世代反毒策略行動綱領」一週年執行成果，賴清德肯定檢、警、調、憲、海巡及關務六大緝毒體系及法務部、衛福部與教育部等部會的共同努力；不僅毒品查緝力道較以往加強，反毒工作也有初步成果。
同時，賴清德請台灣高等法院檢察署檢察長王添盛持續指揮、統合六大緝毒體系，加強掃毒工作，尤其是組織幫派、跨國販毒組織的溯源打擊；也應加強對社區、偏鄉、校園、職場及軍中販毒網絡的情資掌握與掃盪。另外，也請警政署督導各地方政府警察局，建立完善的反毒網絡、掌握犯罪地點，以阻斷販毒行銷網絡。
有關安非他命、大麻等問題，賴清德請法務部與內政部、衛福部及教育部等，組成專案小組研擬對策，針對新興毒品與濫用藥物加強快篩試劑開發。急診醫療部分，由食藥署按既定計畫，規劃布建醫療端新興毒品集中監測平台。
另外，賴清德表示，希望各部會將降低新生毒癮者人口作為反毒工作首要目標。例如，落實校園反毒工作，由教育部督促地方政府教育局處，要求學校保護學生免於遭受毒害，同時深入了解學生施用毒品原因，並結合地方政府的力量，從改善學生易染毒品與接觸毒品的環境著手，建立學校反毒網絡，並做好預防及通報工作。
賴清德進一步表示，政府緝毒方案除「向上溯源」查緝製毒、販毒及運毒者、找到組織犯罪外，也須往下關心社區，避免毒品在社區造成危害，因此必須找出青少年易染毒的環境，並研擬具體方案，加以執行。
此外，行政院表示，今天會議為第7屆毒品防制會報第一次會議，本屆有5位外聘委員；其中，許春金、郭鐘隆為續任委員。新聘委員包括王聲昌（國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心醫師）、張淑慧（國立台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心執行長）及周涵君（財團法人利伯他茲教育基金會執行長）。（編輯：李淑華）1070523
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