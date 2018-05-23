大創造假輸入日期罰4164萬 2年內禁輸入貨品

經濟部國貿局說，大創案經調查後，已裁定新台幣4164萬元的罰鍰，並廢止出進口的許可證，在法定2年內，無法輸入貨品。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）大創百貨遭立委踢爆以不實文件申請產品輸入，欺騙消費者。經濟部國貿局今天說，經調查後，已裁定新台幣4164萬元的罰鍰，並廢止出進口的許可證，在法定2年內，無法輸入貨品。



時代力量籍立法委員黃國昌今天在外交及國防委員會質詢時，問及經濟部高層是否有以台日關係為藉口，要求放縱日本大創的欺騙消費者、偽造文書等行為。



外交部長吳釗燮表示，外交部人員已跟經濟部詢問，外交部全然沒有這樣的訊息。



黃國昌進一步詢問，國貿局是否有受到經濟部高層施壓，針對大創的行為，只要罰錢，不要撤銷進出口許可？列席委員會的經濟部國際貿易局副局長李冠志表示，沒有收到這樣的指示。



李冠志說，經濟部針對大創案4月啟動調查；根據調查結果，已在上週針對大創以不實證件來申請專案輸入許可證，裁定新台幣4164萬元罰鍰，並廢止出進口的許可證，在法定2年內，無法輸入貨品。



李冠志補充，經濟部廢止大創的出進口廠商的登記，表示大創就沒有出進口廠商的資格；另外，也已撤銷大創過去申請的專案許可。



黃國昌4月初舉行記者會，指出大創於2015年11月受經濟部國際貿易局處分停止輸入期間，仍以專案申請進口，並質疑大創在交易文件任意填載日期，以利辦理專案申請輸入許可。



大創之後發布新聞稿表示，經調查確認，先前依貿易法第31條規定向貿易局提出的專案輸入許可申請相關文件中，確有部分填載交易文件日期與實際日期不一致。但也強調，申請專案輸入許可案件中，並未包含任何衛生福利部公告禁止輸入的日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品，或任何可能造成消費者身體健康、安全疑慮的食品。（編輯：李淑華）1070523