IMD世界競爭力評比 台灣居全球17

（中央社記者林淑媛台北24日電）瑞士洛桑管理學院今天公布2018世界競爭力報告，台灣在經濟表現等4大類排名下滑，整體競爭力居全球17，比去年退步3名，也被首度擠進全球13名的中國大陸超越，退居亞洲第4。



根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2018世界競爭力報告，今年全球前5大與去年相同，但排名出現變化，美國擠下去年競爭力排名第一的香港，前進3名，重返全球競爭力榜首地位，香港退居第2位，其次依序為新加坡、荷蘭與瑞士。



台灣在63個國家中總體排名為第17，較去年退步3名。亞太地區排名也退步1名，居第4位，次於香港、新加坡與中國大陸。



值得注意的是，中國大陸今年排名大幅躍升5名，競爭力排名晉升至全球第13、亞太第3，也首度超越台灣。IMD全球競爭力中心主任布里斯（Arturo Bris）分析，中國在實質與無形基礎建設的投資，以及在法規制度面的改善，是整體排名上升的主因。



IMD評比有4大項目，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」，台灣今年的4項排名全數下滑。



其中「企業效能」比去年下滑5名至20名，主要是勞動市場細項指標從去年的26名大幅退步至38名，行為態度及價值觀指標也從去年的16名退至23名，其餘包括金融與經營管理兩項指標，表現也比去年差。



「經濟表現」方面，今年排名也比去年下滑2名至第14名，其中國際貿易與國際投資排名退步最多，但就業與價格表現相對較去年佳。



「政府效能」部分今年排名雖然比去年退步2名，從第10名滑落到12名，但其中租稅政策與社會架構2項指標較去年改善，但經商法規與體制架構排名大幅退步。



至於「基礎建設」類別，今年排名小跌1名至22名，其中基本建設從去年的30名跌落9名至39名，技術建設指標表現也欠佳，下跌3名，科學建設表現持平，排名與去年相同，但醫療與環境及教育兩項指標表現比去年好，分別進步3名與6名。



綜觀台灣在近年IMD競爭力排名，2009年全球排名23，是表現最差的一次，2010年評比躍升為全球第8，2011年排名第6、2012年第7、2013年第11、2014年第13、2015年第11，2016年與2017年台灣競爭力均排名全球14，2018年台灣競爭力落居17名，是9年來最差。（編輯：廖漢原）1070524