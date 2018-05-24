/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大創國巨和沛科技鬼蝠魟
>rss

警消基層加薪方案 行政院會通過

發稿時間：2018/05/24 12:36

最新更新：2018/05/24 12:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
行政院會24日通過「警察人員人事條例」修正草案，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額，每月所得可增加新台幣1370元，約6．6萬人受惠。內政部長葉俊榮（圖）在會後記者會上說明細節。中央社記者王飛華攝 107年5月24日行政院會24日通過「警察人員人事條例」修正草案，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額，每月所得可增加新台幣1370元，約6．6萬人受惠。內政部長葉俊榮（圖）在會後記者會上說明細節。中央社記者王飛華攝 107年5月24日

（中央社記者顧荃台北24日電）行政院會今天通過「警察人員人事條例」修正草案，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額，每月所得可增加新台幣1370元，約6.6萬人受惠。後續將會銜考試院送立法院審議。

內政部長葉俊榮出席院會後記者會時表示，草案將警正四階以下基層警消人員最高年功俸額，將從現行500元，提升1級至525元，現職人員每月所得可增加1370元；退休後也可提高退休所得，每月約增加1600元。

葉俊榮說，全國警正四階以下基層警消與海巡警察官約6萬6000多人，修法通過後，第1年立即受惠者，即目前年功俸已達到500元者約有2萬8242人、第2年增加1371人、第3年起再增加873人，即上路3年就有約半數基層警消可受惠，每年約需預算7億多元。

葉俊榮表示，警消人事結構特殊，有80%以上是基層，相當難升遷，因此以俸級陞遷代替職務陞遷，適度彌補現行制度上基層警消陞遷不易的困境。草案修正通過後，今年底打完考績，年功俸已達到500元的2萬8242人就可適用，明年1月就會加薪。

行政院發言人徐國勇轉述，行政院長賴清德上午在院會表示，警消人員業務性質特殊，具高度危險性，為體恤基層警消人員辛勞、激勵士氣，並吸引人才留任，本次修法有其必要性。

賴清德表示，本案所需增加經費，中央部分請主計總處全力支援，地方部分則請內政部積極與各地方政府溝通協調，並請主計總處提供協助。草案送請立法院審議後，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。（編輯：陳永昌）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 警消加薪
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP