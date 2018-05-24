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內馬爾腳傷漸癒 巴西教練：情況優於預期

發稿時間：2018/05/24 13:22

最新更新：2018/05/24 14:02

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巴西國家隊明星前鋒內馬爾由於腳部骨折，已有2個多月沒上陣，不過近日他已經恢復訓練。（美聯社提供）巴西國家隊明星前鋒內馬爾由於腳部骨折，已有2個多月沒上陣，不過近日他已經恢復訓練。（美聯社提供）

（中央社巴西特勒索波里斯23日綜合外電報導）巴西國家隊體能教練馬賽瑞迪簡（Fabio Mahseredjian）今天表示，明星前鋒內馬爾已經恢復訓練，「情況優於預期」；由於腳部骨折，內馬爾已有2個多月沒上陣。

法新社報導，俄羅斯世界盃足球賽登場前，法國足球俱樂部巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）前鋒內馬爾（Neymar）已開始在里約熱內盧附近的特勒索波里斯（Teresopolis），與國家隊一起接受訓練。內馬爾2月受傷後，在巴西動手術。

馬賽瑞迪簡告訴記者：「他復原情況良好。每天都接受訓練。我敢說他的復原狀況優於預期。」

巴西國家隊隊醫拉斯馬（Rodrigo Lasmar）說：「他正一點一點地適應自己熟悉的各種動作。下一階段就是接受完整集訓和上場比賽。我們竭盡所能，讓他感到安心。」

巴西將於6月3日和6月10日與克羅埃西亞和奧地利舉行熱身賽，內馬爾屆時將有機會登場，6月17日將在世界盃足球賽迎戰瑞士。

此外，拉斯馬說，邊鋒柯斯塔（Douglas Costa）「肌肉輕微損傷」，可能無緣熱身賽。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070524

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