中國擬發給台灣人身分證 政院：政治語言

據傳中國大陸有意發身分證給在陸無法回台灣的人民，行政院發言人徐國勇24日重批這是「政治語言」。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北24日電）中國大陸拉攏台灣人民再出招，據傳有意發身分證給在陸無法回台灣的人民；行政院發言人徐國勇今天重批這是「政治語言」，直指除非是罪犯不願回台，不然回台灣怎麼會有問題。



媒體報導，國安會前秘書長、台北論壇董事長蘇起得到訊息，中國大陸政府有意對於赴中經商、教書，但回台灣遇到問題的台灣人民，發給中國大陸的身分證。



徐國勇今天出席「產業出題x人才解題」國際AI人培領航者峰會時，接受媒體訪問談對此事看法，他嚴正駁斥：「回台灣怎麼會有問題？我們歡迎國人回來，怎麼會有問題？」



徐國勇指出，台商到中國大陸經商、教書，沒有人回不來台灣，中國大陸講這個話，非常奇怪，不只是政治語言，更是種政治動作；尤其根據兩岸人民關係條例，台灣人民不能擁有中國大陸的身分，更顯示中方此舉是政治語言，完全沒有必要。



徐國勇也強調，台灣政府以前掃黑，不少人跑去中國大陸，甚至有些經濟罪犯躲去中國，台灣政府想要中國政府把這些人送回來，中方還不送，甚至發給他們身分證；再舉一例，台灣十大經濟要犯的其中一位跑去中國，甚成為中國的納稅巨戶，這更是離譜，也是讓台灣人民覺得非常奇怪的事情。



「這種措施明顯是政治動作，國人都會看得很清楚。」徐國勇最後也呼籲中國政府，趕快把台灣十大經濟要犯送回來，台灣沒有不讓任何人回台灣。（編輯：楊凱翔）1070524