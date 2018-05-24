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男子闖中市診所砍人 牙醫師不治一女命危[更新]

發稿時間：2018/05/24 16:06

最新更新：2018/05/24 17:43

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台中一家牙醫診所今天下午傳出砍人案，警方在現場拉起封鎖線。 中央社記者趙麗妍攝 107年5月24日台中一家牙醫診所今天下午傳出砍人案，警方在現場拉起封鎖線。 中央社記者趙麗妍攝 107年5月24日

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市賴姓男子今天下午持刀闖入南區一家牙醫診所，疑要找在診所工作的助理妹妹借錢，結果竟然砍了牙醫師及2名護理人員，3人送醫搶救，牙醫師因頸動脈遭割斷，雖經全力搶救，仍然回天乏術，院方宣告不治，另翁女命危搶救中。

台中市警察局第三分局指出，賴姓男子下午到台中市南區一家知名牙醫診所，想要找妹妹借錢，因為沒見到妹妹，竟持刀攻擊其他醫護人員，造成王姓牙醫師及一名翁姓女護理人員傷重，兩人送醫時已無生命跡象，另一名羅姓女護理人員傷勢較輕微，3人都被送往中山醫學大學附設醫院救治。

中山醫大附醫下午表示，55歲的王姓牙醫師到院時已無生命徵象，經全力搶救後，因為頸動脈被割斷、氣管破裂、食道部分破裂，仍然回天乏術，於下午4時34分宣告不治。

至於25歲的翁姓女護理人員，院方指出，翁女到院前已休克，因為右鎖骨下動脈斷裂、部分氣管破裂，緊急送開刀房手術中，目前還未脫險。

院方表示，還有43歲的羅姓女護理人員傷勢較輕微，左頸有0.5公分撕裂傷，經擦藥包紮後，已無大礙。（編輯：卞金峰）1070524

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