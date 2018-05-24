18年來斷交14國 中國打壓台灣外交路艱辛

布吉納法索宣布與台灣斷交，為維護主權與尊嚴，外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會，宣布即日起終止與布國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館、醫療團及技術合作人員。中央社製表 107年5月24日

（中央社台北24日電）繼多明尼加1日轉身別抱中國後，位於西非的布吉納法索也在今天宣布與台灣斷交。打開台灣邦交史，近18年來，共計14國斷交，目前邦交國數目下滑至18國，台灣外交空間因中國打壓一路艱辛。



台灣原有邦交國數目還維持在2字頭，但多明尼加本月1日宣布與台灣斷交，改與中國建交後，邦交國數目一度降為19個；今天布吉納法索也宣布與台灣斷交，使得邦交國數字再降至18個。



為此，外交部長吳釗燮晚間召開國際記者會，發表嚴正聲明，「政府絕對不會在北京壓力下低頭，也不會與中國進行金錢外交的競逐」。



對於布吉納法索宣布與台灣斷交，總統蔡英文晚間也親自召開記者會發表談話，她認為，這是中國一連串對台灣的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信，並重申，「中國的打壓只會讓台灣與國際社會的夥伴關係更加緊密，我們決不退縮」。





中華民國正式與布吉納法索斷交，總統蔡英文24日晚間在總統府召開記者會表示，面對中國一連串的外交打壓，這樣的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會底線，「我們不會再忍讓」。中央社記者吳翊寧攝 107年5月24日

回顧這18年來的邦交關係，共14國斷交，其中2001年至2018年間，包括：布吉納法索（2018年）、多明尼加（2018年）、巴拿馬（2017年）、聖多美普林西比（2016年）、甘比亞（2013年）、馬拉威（2008年）、哥斯大黎加（2007年）、查德（2006年）、塞內加爾（2005年）、格瑞納達（2005年）、萬那杜（2004年）、多米尼克（2004年）、賴比瑞亞（2003年）、馬其頓（2001年）。



斷交原因，與中國多年來強力的金援攻勢有關。其中，位於西非的聖多美普林西比，斷交原因是聖多美要求中華民國給予2億1000萬美元的金援，當時總統蔡英文召開國安會議後表示中華民國不應該與中國在金錢外交上競逐，因此決定中止雙邊外交關係，而當時中國外交部發言人華春瑩還聲明表示，「歡迎聖普回到一個中國原則的正確軌道上來」。



甘比亞是非洲大陸最小的國家，兩次與台灣斷交。在1974年斷交後，1995年再復交，2013年再度與台灣斷交，2年後甘比亞與中國簽署「中華人民共和國和甘比亞伊斯蘭共和國關於恢復外交關係的聯合公報」。





外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。圖右大使館外的布吉納法索國旗。中央社記者張皓安攝 107年5月24日

其他與台灣斷交的邦交國，多在前總統陳水扁執政期間，包括馬拉威在與台灣建交41年後宣布斷交，原因是當時中國承諾給予10億美元，幫助馬國開發天然氣資源並且贊助國家基礎建設。不過，馬拉威後來後悔與中國建交，因為中國並未履行所給的承諾。



查德於2006年斷交，當時外交部發表聲明表示，「查德共和國政府頃屈服來自中國之強大壓力，決定與中國復交，中華民國（台灣）政府對此至表遺憾。中華民國（台灣）政府為維護國家尊嚴、主權及人民福祉，決定自即日起中止與查德共和國之外交關係，並停止一切援助計畫」。



塞內加爾為西非小國，當時塞內加爾的總統瓦德（Abdoulaye Wade）於2005年致函給時任總統陳水扁，宣布與中華人民共和國復交，跟中華民國只將維持經濟、商業和文化關係，並且表示兩國之間只有利益沒有朋友關係。根據外交部瞭解，當時中國提供2億美元的援助作為建交的條件。





多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，外交部長吳釗燮24日召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。目前中華民國邦交國已降到18個。中央社製表 107年5月24日

而在蔡總統任內，斷交國家，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索4個國家。她認為，「這是中國一連串對台灣的外交打壓」。



其中，巴拿馬於2017年6月13日宣布與中國建交。巴拿馬位於中美洲，是中華民國最久的邦交國，兩國建交長達107年，關係可追溯至清朝。



多明尼加5月1日宣布與中國建交，終止與台灣長達77年的外交關係；位於西非的布吉納法索今天也宣布與台灣斷交，斷絕24年的外交關係。



目前台灣共有18個邦交國，分別是吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、索羅門群島、吐瓦魯國、史瓦帝尼、教廷（梵蒂岡）、貝里斯、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞及聖文森。（編輯：林淑媛）1070524



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