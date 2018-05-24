中國鉅額金援承諾 利誘布吉納法索轉向

西非的布吉納法索24日宣布與中華民國斷交。圖右大使館外的布吉納法索國旗。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）中華民國與西非友邦布吉納法索斷交。官員表示，中國過去一年多來，不斷透過承諾提供金援或是協助建設，引誘布國外交轉向。



官員指出，外交部次長劉德立3月緊急飛往布國，見到了布國總統及外長，當時外長也答應來台出席兩國的外長會議，現在回頭看，布國「不是刻意隱瞞就是敷衍台灣」；直到昨天布國並未在世衛大會中為台灣發聲，外交部立刻將兩國邦交燈號由黃燈轉為紅燈，劉德立並準備飛往布國因應變局，但布國卻在今天下午告知將與台灣斷交。



外交部長吳釗燮今晚召開國際記者會宣布，西非布吉納法索通知要跟中華民國斷絕外交關係，政府也決定自即日起終止雙邊外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館與技術團。



外交部常務次長劉德立也於晚間8時召見布吉納法索駐台大使尚娜（Aminata SANA/CONGO）表達嚴正抗議，對布國政府屈服於中國當局的金援誘迫，罔顧台布兩國24年友好關係，在宣布斷絕外交關係前對台灣有所隱瞞，中華民國政府至感痛心、遺憾及憤怒。



過去一年多來，中國不斷試圖透過金援引誘布國。政府官員指出，去年1月布國外長巴利（Alpha Barry）接受媒體專訪時提到，北京曾拿著500億美元（約新台幣1.5兆元）援助的條件，引誘布國外交轉向。



官員也說，去年4月的情資顯示，有一個西非國家的外長向布國代轉中方願意提供6億美元低利貸款與4億美元贈款，作為外交轉向的條件。另外，今年4月，布國當地媒體也報導，中國鐵路建設公司向布吉納法索、迦納政府提議用公私合夥（PPP）的方式，連結兩國的鐵路，造價4.7億美元。



不過，即便中國動作頻頻，官員表示，與布吉納法索的關係並沒有太多異常，直到近期總統蔡英文首次訪問非洲。原本預定訪問史瓦濟蘭（現改名史瓦帝尼）、布吉納法索2個非洲友邦，但後來布國表示，布國總統卡波雷（Roch Marc Christian KABORE）因有國際行程，不克接待。



為此，官員說，劉德立曾於3月底飛往布國，以穩固邦交。那趟行程裡，劉德立見到了布國總統、外長、國務部部長等官員，感覺都滿正面的；劉德立向布國總統提起，蔡總統預計4月訪問非洲，希望訪問布國，但布國總統表示，他那段時間剛好不在國內，無法接待，對此「感到抱歉」，對於蔡總統邀請他訪問台灣，他也說很高興有機會訪台。



同時，劉德立訪問布國時，也邀請布國外長來台參加兩國每年的外長會議，對方也欣然答應。



官員表示，現在回頭看，布國不是刻意隱瞞就是敷衍台灣。他認為，布國選擇與中華民國斷交，與媒體報導中國提供的金援有關係，中國實際上的承諾，一定還更高。



官員坦言，中國意圖挖走台灣友邦動作頻頻，政府一直保持警覺。最近聽到布國在台大使館接觸布國在台學生，傳出可能有外交轉向的消息，劉德立也特別在週一約見尚娜，尚娜表示不知道這件事情。



除了這些跡象，官員說，真正讓兩國邦交狀況由黃燈轉為紅燈是在昨天，即便布國事先承諾在世界衛生大會發言挺台，但外交部在日內瓦的人員傳回消息，布國並未在大會中為台灣發聲，甚至布國代表團團長還事先離開日內瓦。



官員說，消息一傳回台北，外交部不僅調整兩國邦交燈號，劉德立也準備再度前往布國。不料，台北時間今天下午5時30分，布國約見中華民國駐布吉納法索大使沈真宏，告知將與中華民國斷絕外交關係。



中華民國與布吉納法索於1961年建交，1973年曾一度斷交，直到1994年恢復邦交。這次斷交後，兩國大使館預計在30天內撤離。



台灣與布國的雙邊合作計畫包括台布職訓合作計畫、台布醫療合作計劃、陸稻計畫、技術協助龔保雷醫學中心的經營管理、協助基礎及識字教育計畫、資訊設備援贈計畫及縮短數位落差、設立洗腎中心、孕產婦及新生兒保健功能提升計畫等。



不過，官員表示，過去這段時間以來，布國沒有向台灣提出希望協助的項目。



目前中華民國邦交國已降到18個。官員說，目前邦交國中，沒有紅燈，但有黃燈的狀況。（編輯：羅曉荷）1070524





（中央社製圖）

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