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陳景峻：處於白綠間角色尷尬 考慮休息一下

發稿時間：2018/05/24 17:12

最新更新：2018/05/24 18:05

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台北市長柯文哲（右）24日與局處首長下午到議會接受市政總質詢，民進黨籍的台北市副市長陳景峻（左）說，民進黨決定自提台北市長參選人後，他處在白綠之間，確實很尷尬，「我一直在思考，是不是應該沉澱一下，要休息一下」。中央社記者鄭傑文攝　107年5月24日台北市長柯文哲（右）24日與局處首長下午到議會接受市政總質詢，民進黨籍的台北市副市長陳景峻（左）說，民進黨決定自提台北市長參選人後，他處在白綠之間，確實很尷尬，「我一直在思考，是不是應該沉澱一下，要休息一下」。中央社記者鄭傑文攝　107年5月24日

（中央社記者陳妍君台北24日電）民進黨籍的台北市副市長陳景峻今天說，民進黨決定自提台北市長參選人後，他處在白綠之間，確實很尷尬，「我一直在思考，是不是應該沉澱一下，要休息一下」。

台北市長柯文哲與局處首長下午到議會接受市政總質詢，國民黨籍的市議員陳炳甫詢問陳景峻，在民進黨決定自提台北市長參選人後，是否打算離開市府團隊。

陳景峻說：「說實在我現在角色很尷尬。」在民進黨提名參選人後，媒體和基層絕對會要他表態，甚至於要求他辭職，否則可能會開除他的黨籍。

他表示，處在柯文哲的「白色力量」與民進黨之間，確實很尷尬，「我一直在思考，是不是應該沉澱一下，要休息一下。」

陳景峻說：「我最近幾天都很頭疼，我晚上都吃安眠藥。」他已跟柯文哲報告這個困境，但柯文哲說，還有很多市政工作要做，問他能不能留下來幫忙；「他愈講這些，我愈睡不著。」

對於陳炳甫詢問，他何時會提書面辭呈，陳景峻表示，他可以馬上寫書面辭呈，但還是要先跟柯文哲談一談，也希望白綠之間還有一絲絲的空間能夠合作，再努力看看，也是一個方向。

對此，柯文哲指出，陳景峻這樣不算口頭請辭，「他的行程已經排到年底，突然跑掉也不行。」如果陳景峻提辭呈，他當然會慰留，不會准辭。（編輯：李錫璋）1070524

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