陳景峻：處於白綠間角色尷尬 考慮休息一下

台北市長柯文哲（右）24日與局處首長下午到議會接受市政總質詢，民進黨籍的台北市副市長陳景峻（左）說，民進黨決定自提台北市長參選人後，他處在白綠之間，確實很尷尬，「我一直在思考，是不是應該沉澱一下，要休息一下」。中央社記者鄭傑文攝 107年5月24日