布吉納法索斷交 中華民國邦交國降至18國

布吉納法索24日與中華民國斷交。圖為總統蔡英文（右）105年5月接見布吉納法索總理齊耶鈸。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，外交部長吳釗燮今晚將召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。



目前中華民國邦交國已降到18個。



世界衛生大會（WHA）正在日內瓦舉行，原先19個友邦中，除教廷為非世俗國家外，布吉納法索是唯一未在全會中直接或間接發言挺台的友邦。（編輯：林淑媛）1070524



布吉納法索宣布 與中華民國斷交



（中央社布吉納法索瓦加杜古24日綜合外電報導）西非國家布吉納法索外交部今天表示，布國已與中華民國斷絕外交關係。



布吉納法索外交部發表聲明說：「做出這個決定是基於布吉納法索政府的的堅定願望，即與各國一同捍衛本國以及人民的利益。」



聲明中並未提及中國大陸。（譯者：張佑之）1070524





圖為前總統馬英九（左）103年1月出訪非洲及中美洲三友邦，在布吉納法索總統官邸內與布國前總統龔保雷（右）握手致意。（中央社檔案照片）



布吉納法索小檔案

地理位置：位非洲西部撒哈拉沙漠以南，東北鄰尼日，西北連馬利，南接象牙海岸、迦納、多哥及貝南，為一內陸國家

首都：瓦加杜古

語言：法語

人口：20,107,509人（2017年數據）



資料來源：外交部網頁 地理位置：位非洲西部撒哈拉沙漠以南，東北鄰尼日，西北連馬利，南接象牙海岸、迦納、多哥及貝南，為一內陸國家首都：瓦加杜古語言：法語人口：20,107,509人（2017年數據）資料來源：外交部網頁





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