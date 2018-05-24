布吉納法索斷交 外交部長吳釗燮口頭請辭

外交部長吳釗燮（右）24日晚間將召開國際記者會，說明友邦布吉納法索與中華民國斷交一事。 中央社記者謝佳璋攝 107年5月24日
（中央社記者顧荃台北24日電）外交部長吳釗燮今晚7點30分召開國際記者會宣布，中華民國與布吉納法索斷交；對於1個月內兩國相繼與我斷交，他也表示，已口頭向總統蔡英文請辭。
繼5月1日多明尼加與我斷交之後，布吉納法索也在今天宣布與我斷交。吳釗燮表示，在掌握布吉納法索斷交的訊息後，已口頭跟蔡總統請辭，政務官必須要為政務負責。
吳釗燮今年2月26日就任外交部長。1070524
布吉納法索與台斷交 吳釗燮：難過與遺憾
（中央社記者侯姿瑩台北24日電）多明尼加1日與中華民國斷交，外交部長吳釗燮今天再度召開國際記者會宣布，西非布吉納法索通知要跟中華民國斷絕外交關係，政府也決定自即日起終止雙邊外交關係，他對此感到難過與遺憾。
吳釗燮晚間臨時召開記者會表示，在布國正式表達與台灣斷絕外交關係後，政府自即日起終止與布國的關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館與技術團。
吳釗燮表示，這是繼多明尼加後的第二個案例，他感到難過與遺憾。他也強調中國搶奪台灣邦交國，對台打壓，不會讓兩岸往和平方向發展，只會讓台灣人民感到憤怒。
他重申，政府絕對不會在北京壓力下低頭，也不會與中國進行金錢外交的競逐。他認為，布國與中國建交是遲早的事。（編輯：林淑媛）1070524
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