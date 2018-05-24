/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索川金會斷交統測
>rss

布吉納法索斷交 蔡總統發表談話全文[影]

發稿時間：2018/05/24 21:14

最新更新：2018/05/24 21:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：中央社

（中央社記者葉素萍台北24日電）布吉納法索與中華民國斷交，總統蔡英文今天表示，這是中國一連串對台灣的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。她重申，「中國的打壓只會讓台灣與國際社會的夥伴關係更加緊密，我們決不退縮」。

布吉納法索與中華民國斷交，總統晚間8時30分在總統府發表談話。

總統談話全文，如下：

各位國人同胞，各位記者女士先生

今天我們與布吉納法索正式斷交，包含前陣子與多明尼加斷交，中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。而這樣的不安與缺乏自信是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。

中國的打壓，無論是軍機繞台，斷我邦交國，強迫國際企業更改我國名稱，杯葛台灣參與世界衛生組織在內的國際組織，甚至連其他國家民間的兒童繪畫活動，都遭受到粗暴的政治干擾。越是蠻橫的行為，越激發國際的反感，也更強化他們對台灣的支持。這次的WHA得到有史以來最多國家的聲援，就是明顯的例證。

我要告訴國人同胞，中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持。

我也要正告中國政府，這些作為無助於兩岸關係，無助於中國的國際形象，更無助於化解國際社會對中國的疑慮。

面對台灣與國際社會在各方面實質關係的進展，中國對台灣在國際上的打壓，是可以預期的。對於國際夥伴，長期以來在國際上持續深化與台灣的實質關係，我們由衷感謝。我們也承諾，這種實質關係，只會持續強化，絕對不會退縮。

我也要在此重申，台灣不會與中國進行金錢外交的競逐，但對於堅定與台灣站在一起的友邦，台灣人民衷心的感謝，也一定會全力幫助他們在各方面的發展。中國玩弄金錢外交，承諾巨額的金錢，向許多國家拉攏關係。這種手法，已經讓國際社會對中國的不當干預與缺乏誠信，有更深的不滿和疑慮。

我要再度地重申，中國的打壓只會讓台灣與國際社會的夥伴關係更加緊密，我們決不退縮。謝謝。1070524

外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。圖為布吉納法索小檔案。中央社製表　107年5月24日外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。圖為布吉納法索小檔案。中央社製表　107年5月24日

布吉納法索斷交 總統：台美實質關係佳中國不安

（中央社記者游凱翔、葉素萍台北24日電）布吉納法索今天與中華民國斷交，總統蔡英文晚上說，這是中國一連串對台灣外交的打壓，充分顯示中國不安及欠缺自信，這些作為無助於兩岸關係以及中國在國際的形象。

蔡總統晚間召開記者會表示，包括日前與多明尼加斷交，這是中國一連串對台灣外交的打壓，充分顯示中國的不安及缺乏自信。

蔡總統指出，會發生這樣的狀況，在於台灣這段時間與美國等理念相近的國家，在經濟、安全層面上有更多實質關係進展；蔡總統強調，中國這些作為，無助於解決兩岸關係、提升中國在國際的形象，更無助於化解國際社會對中國的疑慮。（編輯：林淑媛）1070524

延伸閱讀》布吉納法索與台24年交情 9句話聲明終結

延伸閱讀》布吉納法索斷交 總統出訪非洲前已有徵兆

延伸閱讀》布吉納法索斷交 外交部長吳釗燮口頭請辭

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP