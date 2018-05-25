共機轟6遠海長訓 空軍F-16升空監控

發稿時間：2018/05/25 09:39
最新更新：2018/05/25 10:16
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（中央社記者劉麗榮台北25日電）空軍司令部今天表示，中共轟6型機2架次，於凌晨4時飛經巴士海峽後進入宮古水道，實施遠海長航訓練，F-16戰機升空全程監控。國軍漢光34號實兵對抗預演日昨天登場，有軍事迷發現，中共軍機疑似在台海中線以西飛行；國軍也出動軍機於中線以東伴飛。國防部表示，國軍對任何異狀都能有效監偵、應處。空軍上午發布新聞稿指出，中共轟6型機一批2架次，於凌晨4時許飛經巴士海峽後進入宮古水道，實施遠海長航訓練。空軍表示，對於周邊區域內共機航訓動態，均能早期預警，全程掌握，並有效應處，以確保國防安全，請國人安心。（編輯：黃國倫）1070525延伸閱讀》共機繞島巡航 空軍公布空中監控影片延伸閱讀》中國公布共機訓練照 國防部：文攻武嚇不需起舞延伸閱讀》共機擾台故障迫降救不救？專家建議兵推做好準備延伸閱讀》共機擾台兩岸爭「制腦權」 輿論戰場兵家必爭
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