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共機轟6遠海長訓 空軍F-16升空監控

發稿時間：2018/05/25 09:39

最新更新：2018/05/25 10:16

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共機再度擾台，空軍司令部25日公布F-16戰機（左）升空監控共機轟6（右）的畫面，空軍說，對於區域內共軍海空機艦任務動態均能全程掌握預警情資。（空軍司令部提供）中央社記者劉麗榮傳真　107年5月25日共機再度擾台，空軍司令部25日公布F-16戰機（左）升空監控共機轟6（右）的畫面，空軍說，對於區域內共軍海空機艦任務動態均能全程掌握預警情資。（空軍司令部提供）中央社記者劉麗榮傳真　107年5月25日

（中央社記者劉麗榮台北25日電）空軍司令部今天表示，中共轟6型機2架次，於凌晨4時飛經巴士海峽後進入宮古水道，實施遠海長航訓練，F-16戰機升空全程監控。

國軍漢光34號實兵對抗預演日昨天登場，有軍事迷發現，中共軍機疑似在台海中線以西飛行；國軍也出動軍機於中線以東伴飛。國防部表示，國軍對任何異狀都能有效監偵、應處。

空軍上午發布新聞稿指出，中共轟6型機一批2架次，於凌晨4時許飛經巴士海峽後進入宮古水道，實施遠海長航訓練。

空軍表示，對於周邊區域內共機航訓動態，均能早期預警，全程掌握，並有效應處，以確保國防安全，請國人安心。（編輯：黃國倫）1070525

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