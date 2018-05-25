布國斷交 總統重話批在野黨容忍中國打壓

影片來源：中央社

（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今說「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結」；中國打壓台灣，在野黨嚴苛批評執政黨，對中國打壓容忍，讓人難以理解。



中華民國與布吉納法索斷交，在野黨批評執政黨的兩岸與外交政策。



蔡總統今天接見「國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿；蔡總統罕見以重話回應在野黨批評。



蔡總統提到，昨晚布吉納法索宣布跟中華民國終止外交關係。她昨天也說了，不會再忍讓。



她說，從上任之後，在外交部及所有國人同胞努力之下，台灣跟美國、日本、歐洲這些理念相近國家的實質關係都獲得了大幅進展。台灣在國際社會的實質參與以及積極走向世界的做法，在在都讓中國感到不安。



蔡總統提到，「他們蠻橫粗暴的改變現狀，對台灣的外交打壓，幾乎是到了無所不用其極的地步」。不僅僅是阻止台灣進入國際組織、逼迫邦交國跟台灣斷交，甚至還壓迫外國的民間公司更改台灣的名稱。



蔡總統說，「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結」。她看到在野黨說，要先處理好兩岸，才能處理好外交。「我們當然要處理好兩岸關係，但是，我一直強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣」。



她強調，過去的這段期間，當中國無所不用其極在打壓台灣時，「在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解」。



蔡總統提到，她要利用這個機會，來請教在野黨，這2年政府在處理兩岸關係上，有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？「這些我相信我們都做到了」。



她說，這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持、共同團結在一起嗎？「我不會忘記，作為總統，我最重要的使命，就是捍衛台灣人的光榮與尊嚴」。



蔡總統說，她要藉著今天這個機會，呼籲所有在野的政黨跟社會各界，在國家面臨困難的時候，當中國持續加大對台灣的打壓力道的時候，「我們只有團結，團結在台灣人民的意志之下，我們只能有一個立場，就是共同對抗外人的打壓。」（編輯：林興盟）1070525





布吉納法索宣布與台灣斷交，為維護主權與尊嚴，外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會，宣布即日起終止與布國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館、醫療團及技術合作人員。中央社製表 107年5月24日

延伸閱讀》蔡總統：我有百分之百的把握 台灣正在變好



延伸閱讀》布吉納法索斷交 國民黨：政府應反省道歉



延伸閱讀》陳明通：陸受壓拿台出氣 接受九二共識也沒用



延伸閱讀》18年來斷交14國 中國打壓台灣外交路艱辛