吳釗燮不辭外交部長了 續為外交奮鬥

外交部長吳釗燮（圖）24日為布吉納法索斷交向總統蔡英文口頭請辭，25日上午前往母校政治大學演講時表示，總統覺得過去這段時間，外交表現還算不錯，覺得沒有辭的必要，「我就繼續為外交來奮鬥」。中央社記者張皓安攝 107年5月25日
（中央社台北25日電）昨天為布吉納法索斷交向總統蔡英文口頭請辭的外交部長吳釗燮今天表示，總統覺得過去這段時間，外交表現還算不錯，覺得沒有辭的必要，「我就繼續為外交來奮鬥」。
吳釗燮昨晚舉行國際記者會宣布，中華民國與布吉納法索斷交；一個月內兩國相繼與中華民國斷交，吳釗燮說，已口頭向蔡總統請辭；總統府發言人林鶴明受訪說，「沒有辭職的問題」。
吳釗燮上午前往母校政治大學演講時表示，剛剛有老師對他開玩笑，昨晚很多同學問，演講還會不會出席？是要用現任還是前部長身分？「我還是部長」。
他說，昨天的確有向總統提辭呈，但總統覺得過去這段時間，外交表現還算不錯，覺得沒有辭的必要，「我就繼續為外交來奮鬥」。
吳釗燮還開玩笑表示，本來有點擔心聽他演講的人不會這麼多，但「昨天中國政府幫我打廣告，我們要不要謝謝中國政府？」
他說，大家都多多少少聽聞，處理外交不容易，台灣外交情況特殊、外交處境困難，但台灣的外交從沒被打敗過。（編輯：林興盟）1070525
延伸閱讀》布吉納法索與台斷交 吳釗燮：難過與遺憾
延伸閱讀》不與中國競逐金援外交 吳釗燮：真誠協助友邦
延伸閱讀》布吉納法索與台24年交情 9句話聲明終結
延伸閱讀》18年來斷交14國 中國打壓台灣外交路艱辛