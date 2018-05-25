吳釗燮不辭外交部長了 續為外交奮鬥

外交部長吳釗燮（圖）24日為布吉納法索斷交向總統蔡英文口頭請辭，25日上午前往母校政治大學演講時表示，總統覺得過去這段時間，外交表現還算不錯，覺得沒有辭的必要，「我就繼續為外交來奮鬥」。中央社記者張皓安攝 107年5月25日