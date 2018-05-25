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快來對獎！統一發票3-4月完整獎號看這裡

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統一發票3-4月千萬獎號碼：12342126

發稿時間：2018/05/25 13:35

最新更新：2018/05/25 14:10

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統一發票107年3-4月中獎號碼（中央社製表）統一發票107年3-4月中獎號碼（中央社製表）

（中央社網站）今年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為12342126 ；200萬元特獎號碼為80740977。

今年3、4月統一發票中獎號碼，下午1時30分在東森財經台直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）12342126；特獎（200萬元）80740977；頭獎（20萬元）3組分別為36822639、38786238、87204837。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

另外，增開六獎2組，末3碼分別為991、715。

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