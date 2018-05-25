統一發票3-4月千萬獎號碼：12342126

快來對獎！統一發票3-4月完整獎號看這裡
發稿時間：2018/05/25 13:35
最新更新：2018/05/25 14:10
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（中央社網站）今年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為12342126 ；200萬元特獎號碼為80740977。今年3、4月統一發票中獎號碼，下午1時30分在東森財經台直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）12342126；特獎（200萬元）80740977；頭獎（20萬元）3組分別為36822639、38786238、87204837。二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。另外，增開六獎2組，末3碼分別為991、715。延伸閱讀》上一期還沒對獎嗎？統一發票1-2月獎號看這裡延伸閱讀》幸運兒是你嗎？統一發票1-2月千萬獎 還有7張未兌領延伸閱讀》統一發票1-2月千萬獎幸運兒 超商花19元中獎延伸閱讀》統一發票15張千萬獎清冊 花15元停車成幸運兒
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