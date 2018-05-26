美力挺台灣 聯邦參議院外委會亞太小組主席訪台

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納臨時決定訪台行程，將晉見總統蔡英文與拜會外交部，表達力挺台灣的立場。（圖取自Cory Gardner官網www.gardner.senate.gov/）
（中央社台北26日電）外交部今天表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）臨時決定變更出訪亞太行程，晚間搭機抵達台灣，將晉見總統蔡英文與拜會外交部，表達力挺台灣的立場。
賈德納與民主黨首席議員馬基（Edward J. Markey）共同提出「2018台灣國際參與法案」（TIPA），因應國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）與世界衛生組織（WHO）等國際組織受到來自中國等壓力，排除台灣。
賈德納在新聞稿中指出，美國有義務盡其所能地加強台灣的國際地位，這項跨黨派的提案將有助於確保主要的國際組織不會因為中國霸凌手段，對美國盟友台灣視而不見。
此外，布吉納法索24日與中華民國斷交，賈德納也在外委會聽證會中，向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）質詢美國的對台政策，蓬佩奧回應重申，美國的一中政策與對台承諾不變。（編輯：楊玫寧）1070526
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