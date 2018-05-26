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政見會呂秀蓮暗批柯文哲 姚文智捧呂談信念

發稿時間：2018/05/26 16:59

最新更新：2018/05/26 17:58

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前副總統呂秀蓮（左3）、民主進步黨立委姚文智（右2）26日出席民進黨2018年台北市長候選人電視政見發表會，會前兩人握手致意。中央社記者徐肇昌攝　107年5月26日前副總統呂秀蓮（左3）、民主進步黨立委姚文智（右2）26日出席民進黨2018年台北市長候選人電視政見發表會，會前兩人握手致意。中央社記者徐肇昌攝　107年5月26日

（中央社記者葉素萍台北26日電）前副總統呂秀蓮、立委姚文智今天進行電視政見發表會；呂秀蓮批評台北市長柯文哲，並強調民進黨不能再散布失敗主義；姚文智則捧呂秀蓮，並談價值選擇的信念。

民主進步黨2018年台北市長候選人電視政見發表會下午在壹電視舉行，表態參選的前副總統呂秀蓮、立委姚文智出席，依抽籤結果，由姚文智先發言，一小時政見會分為申論、相互詰問與結論3階段。

呂秀蓮在結論時提到，台北是首都，首都是國家主權的象徵，首都的市長不能否定國家主權、模糊國家的定位；台北市不應該由一個充滿性別歧視與年齡歧視的人當市長，台北市政百廢待舉，市民望治心切，應由具國際觀、歷史觀並且具有豐富行政經驗與人文素養的她，擔任台北市的首位女市長。

呂秀蓮強調，她當過立委、桃園縣長和8年的副總統，下鄉超過5000次，跑遍全世界許多國家；「我不老，我只是比你們當中一部分早到地球來報到」；過去她把青春獻給台灣，這次她決心把人生精華獻給第二故鄉台北。

她說，2018年的地方選舉，決定2020年誰當家主政；2020年大選，決定2022年中國領導人習近平如何終局處理台灣問題，別把這次選舉只當做地方選舉；過去柯P迷幻藥的效應，讓民進黨支持者瀰漫失敗主義；今天的辯論奠下民進黨重回「民主進步黨」的身分；她呼籲，不要再散布失敗主義，「不要第三名、也不許有第二名，我們必須第一名」。

姚文智在結語時，先捧呂秀蓮說：「她的生命經驗、她對台灣民主的付出，以及這次我們看到她對台北市長、她的準備、對這個城市的了解。其實我都看到她的感情和信念。未來不管如何，呂副總統一直是我們敬重的、在民主的前輩。」

姚文智話鋒一轉提到，討論台灣價值時，有人把它當作意識形態，把它污衊成「綁架了很多的作為」。其實錯了，因為有價值、會產生信念，產生信念、才會產生決策，公共政策的推動都是不斷的決策。

姚文智舉例指出，如果價值信念是自由人權的實現，像最近北市府在準備路燈加人臉辨識系統，這就是價值選擇。標榜高科技，像中國一樣的控制社會、這樣的運用好像很炫；但是如果價值選擇是人權、是平等、是大家隱私保障，那不應該做這樣的選擇。

姚文智強調，民主進步黨根植於台灣價值所推出的候選人、未來一定是最強的候選人，一定可以獲得大家的支持。

電視政見會後，根據民進黨選舉對策委員會的規劃，將進行參考民調，綜合評估，28日開會，向黨主席提出單一適當人選建議。（編輯：林興盟）1070526

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