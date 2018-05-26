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WHA落幕有得有失 整合助台力量是挑戰

發稿時間：2018/05/26 18:35

最新更新：2018/05/26 18:56

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衛福部長陳時中指出，他與美國衛生部長艾薩進行雙邊會談，美國承諾以具體行動支持台灣參與世界衛生大會。（WHA採訪團提供）中央社記者唐佩君傳真　107年5月24日衛福部長陳時中指出，他與美國衛生部長艾薩進行雙邊會談，美國承諾以具體行動支持台灣參與世界衛生大會。（WHA採訪團提供）中央社記者唐佩君傳真　107年5月24日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾26日專電）第71屆世界衛生大會（WHA）已落幕，今年台灣參與有收穫也有失望，發言挺台國家創新高，但提案未能納入議程是遺憾，如何讓挺台聲量不只聽起來溫暖還能整合為實質助力，將是未來的挑戰。

WHA自去年開始未邀請台灣以觀察員身份參與，爭取友邦及理念相近國家支持及發言成為最重要戰略，去年有18國衛生部長及代表在總討論議程中為台執言，今年則增加至23國，再加上「世界衛生組織」（WHO）觀察員馬爾他騎士團發聲，讓世界聽見台灣參與WHA的嚴正訴求。

史瓦帝尼衛生部長席蔓拉在世界衛生大會表示，WHA遺漏台灣是一件非常羞恥的事。（取自WHO官網）中央社記者戴雅真日內瓦傳真　107年5月23日史瓦帝尼衛生部長席蔓拉在世界衛生大會表示，WHA遺漏台灣是一件非常羞恥的事。（取自WHO官網）中央社記者戴雅真日內瓦傳真　107年5月23日

今年不同的是，理念相近國家的支持力道增強，除了加拿大、紐西蘭等國首次發聲外，分別強調「疾病無國界」及「醫療問題不應政治化」。

至於在挺台參與的美國則對台灣釋出更多善意，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）除發言時直說，對於台灣不能參與WHA，「我們再次表達失望」，在與衛生部長陳時中雙邊會談時更表示「現在就開始行動」支持台灣參與WHA，讓陳時中在會後對媒體轉述時相當開心。

在台灣一方面獲得更廣泛的國際社會支持之際，但今年WHA還是有令人遺憾之處。包括15個友邦提案要求邀請台灣作為觀察員，最終未納入議程，更大的衝擊是布吉納法索在WHA期間未發言挺台，隨後更與中華民國斷絕外交關係。

今年許多友邦發言時都提到台灣的醫衛貢獻，也提到政治不應介入WHO，但WHO本身就是一個政治場域，今年4月底，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）就明確表示，「若沒有中國同意，就無法邀請台灣」，並提到「一中原則」、九二共識、聯合國大會2758號決議等。

國際組織繞不開「政治」這一關，這些國家友善發言聽起來很溫暖，但如何轉化成更實際的助力，將是未來的挑戰。（編輯：高照芬）1070526

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