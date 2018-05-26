美參議員賈德納訪台 展現美對台支持

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）（左）26日變更出訪亞太行程，晚間搭機抵達台灣，立即進總統府晉見總統蔡英文（右），表達力挺台灣的立場。中央社記者孫仲達攝 107年5月26日
（中央社記者邱俊欽桃園機場26日電）美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今天晚間抵達台灣，他受訪表示，很高興訪台，並將利用機會展現美國對台灣的支持。
美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納特別於訪問亞洲行程中，新增台灣並列為首站，表達對台堅定支持。
賈德納晚間抵台，他表示，很高興有這個機會來台訪問。
記者問到布吉納法索與中華民國斷交等相關議題，賈德納表示，將會利用這個機會展現美國對台灣的支持。
賈德納訪台期間除晉見總統蔡英文，並拜會外交部，接受外交部長吳釗燮款宴，針對如何持續強化台美關係及助台因應外交挑戰等議題，交換意見。
外交部表示，賈德納在出訪亞洲前夕，決定增加訪台行程，並列為出訪首站；在最近中國打壓台灣行動變本加厲之際，以親自率團訪台的方式，表達對台堅定支持的立場。（編輯：黃瑞弘）1070526
延伸閱讀》美參議員提案 支持台參與國際組織
延伸閱讀》外交部：17友邦6理念相近國家 WHA發言挺台
延伸閱讀》紐時：中國扼殺台灣國際空間 適得其反