接見賈德納 總統：中國正改變兩岸和平穩定現狀

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）（前左）26日晚間搭機抵台後，隨即赴總統府晉見總統蔡英文（前右），表達美方力挺台灣的立場。中央社記者孫仲達攝 107年5月26日

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文26日晚間接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納，她說，中國近來粗暴政治動作，顯示中國正在改變兩岸和平穩定的現狀；台灣走向世界的決心不會因此而動搖。



賈德納除了感謝台灣捐款，抗非洲伊波拉病毒，他也提到，希望美國對台軍售能夠常態化。



美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）特別於訪問亞洲行程中，新增台灣並列為首站，表達對台堅定支持；蔡總統晚間在總統府接見賈德納。



蔡總統提到，這是她擔任總統以來，第3次在總統府與賈德納見面，但這次見面意義非常不一樣；近來這段時間發生了一些事情，例如，中國軍機繞台、外交打壓、讓台灣友邦斷交、干擾台灣加入WHA，甚至強迫一些國際公司改變台灣名稱，「這些粗暴的政治動作，都顯示中國正在改變兩岸的和平穩定的現狀」，而這一點，很多美國政府部門都有一樣的看法。



蔡總統說，這次賈德納變更行程，26日晚間到達台灣，展現出來對台灣重視，讓台灣人民感受到深刻友誼，也展現台美之間堅固而且逐漸升溫的友誼；賈德納一向是台灣在美國國會最堅強的友人，長期持續加強台美關係，並在提升台灣國際參與議題上，為台灣發聲。



她說，賈德納近來提到的亞洲再保證倡議的法案，強調印度太平洋地區的國家與美國政策的連結，來台之前，賈德納也與參議員馬基（Edward J. Markey）共同提出2018年台灣國際參與法案，促請美國政府積極協助台灣參與國際組織，她要代表台灣政府與人民表達感謝。



蔡總統指出，國際參與不僅是台灣要爭取的、應有的權利，台灣也願意善盡世界公民的義務，台灣爭取參加世界衛生組織就是最好的例子；台灣是世界醫療大國，更是國際醫療體系模範生，絕對有能力也有意願對國際社會做出貢獻，一起為全世界的公共醫療體系奉獻力量，「我們也相信世界衛生組織的重點不是政治，而是全人類的健康」。



蔡總統強調，台灣有身為世界公民的使命感，中國的打壓只會讓國際社會更支持台灣，而台灣走向世界的決心，也不會因此而動搖。



賈德納回應指出，台灣在領導能力上，展現非常好的模範，而中國也應該可以向台灣所展現的領導能力學習。



賈德納感謝台灣要對世界衛生組織捐款100萬美元，對抗非洲伊波拉病毒。他說，伊波拉病毒是一項非常重要的議題，這也展現出來，台灣的領導者不僅只是嘴巴上說，而且也採取實際的行動來援助其他國家。



他說，台灣的成功、繁榮與安全，對美國而言，是重要議題，這也是為什麼他會持續支持台美關係，不管是台灣關係法、美國對台的6項保證或者是美國對台軍售所達成的各種協議；他希望，美國對台軍售能夠常態化，他也會持續不斷尋找其他機會，繼續深化台美之間各方面，包括經濟的合作。



賈德納指出，美國國會對台灣的支持是跨黨派的，他非常榮幸可以提出，2018年台灣參與國際組織的這項法案，他會確保美國使用話語權與投票權，繼續支持台灣國際參與，不管是直接對中國提出來或是在各種國際組織推廣台灣的參與，他會盡全力幫助台灣，提高台灣的國際參與。



他認為，隨著台灣旅行法的通過以及美國在台協會（AIT）新館的開幕，台美之間的合作機會將會增加。（編輯：鄭雪文）1070526





美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）（左）26日晚間搭機抵台，隨即赴總統府晉見總統蔡英文（右），蔡總統也感謝賈德納專程抵台、力挺台灣的行動。中央社記者孫仲達攝 107年5月26日

展現美國力挺台灣立場，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）（中）26日晚間搭機飛抵台灣，晉見總統蔡英文後並在外交部受訪，大批媒體到場關注。中央社記者徐肇昌攝 107年5月26日

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