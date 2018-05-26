/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

總統：未參與WHA仍要貢獻 捐100萬美元助抗伊波拉

發稿時間：2018/05/26 10:08

最新更新：2018/05/26 10:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 總統蔡英文（右）26日在總統府接見「世衛行動團」時宣布，將捐贈100萬美元給世界衛生組織對抗伊波拉病毒。中央社記者吳翊寧攝 107年5月26日總統蔡英文（右）26日在總統府接見「世衛行動團」時宣布，將捐贈100萬美元給世界衛生組織對抗伊波拉病毒。中央社記者吳翊寧攝 107年5月26日

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天說，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與WHA，但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此，台灣將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。

蔡總統今天在總統府接見「世衛行動團」，衛生福利部長陳時中贈送蔡總統一面團旗，上面有參與這次行動團成員的簽名。

蔡總統致詞提到，這陣子，中國對台灣的外交打壓，已是無所不用其極，包括干擾台灣參與世界衛生大會（WHA）。不過，因為有各位團員努力，全世界都看見台灣在公共衛生以及健康醫療上的貢獻，她要謝謝所有為台灣打拚的夥伴。

她強調，「外在情勢的艱難，只會成為我們團結的動力」。今年世衛行動團一共完成了60場雙邊會談，以及5場專業論壇，創下了新的紀錄。台灣用公衛醫療專業成就，向全世界證明「我們絕對可以扮演更積極的角色」。

蔡總統說，陳時中得到世界公共衛生學會聯盟頒贈的「全球衛生憲章大使」。這項殊榮不只肯定陳時中個人表現，也代表，台灣在公衛醫療上表現已得到國際社會認同。

她提到，今年世界衛生大會主軸是「全民健康覆蓋」，也就是要提供可負擔、普及而且有效的醫療。大家都知道，台灣的健保制度，就是「全民健康覆蓋」做得最好的模範生。

蔡總統批評，「世界衛生組織（WHO）秘書長因為政治理由，把模範生排除在外」，讓全球的衛生合作跟防疫工作出現漏洞，也讓台灣沒有辦法貢獻醫療專業。她要再次表達遺憾跟嚴正抗議。

不過，她說，事實已經證明，中國越打壓台灣，國際社會對台灣的支持力道就會越強。在這次世界衛生大會當中，台灣不只得到邦交國的支持，還得到美國等理念相近國家，有史以來最多的聲援。

另外，蔡總統也說，她知道伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與WHA，但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻。因此，她當場宣布將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。

蔡總統說，陳時中把這次代表團旗幟送給她，上面簽滿了這次工作夥伴的名字。這些名字，代表著台灣走向世界的動力，也代表著各界對台灣國際參與的期待。

她說，她會把這面旗幟放在辦公室，每天提醒自己。走向世界，爭取國際支持，也許是一個漫長的過程，「但在我任內的每一天，政府都會做好準備、克服所有的挑戰」。

蔡總統還提到，無任所大使吳運東就坐在現場，吳運東致力於醫療外交20多年，帶頭推動台灣參與WHO。20年多來，雖然遇到很多挫折，但從不改變理念。

她說，吳運東今年已經80歲，現在依然在前線奮戰，也不斷鼓勵大家不能放棄，這種精神就是台灣精神。她跟吳運東的看法一樣，「我們堅信總有一天，台灣一定會有尊嚴地進入世界衛生組織」。

第71屆世界衛生大會21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，自2009年起，連續8年以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。

陳時中率領「世衛行動團」於19日抵達日內瓦後展開密集行程，雖然WHO在中國施壓下連續第二年未邀請台灣參與WHA，但在友邦發言挺台及台灣民間團體發傳單等活動，連續多日在日內瓦街頭、在WHA會場都看得到聽得見支持台灣的聲音。

伊波拉病毒感染為伊波拉病毒引起的嚴重急性疾病，初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。實驗室檢驗則發現白血球、血小板降低、凝血功能異常與肝功能指數上升。個案致死率平均約50%，依過去疫情經驗約在25%到90%。（編輯：林興盟、楊玫寧）1070526

延伸閱讀》對抗伊波拉 外交部籲WHO讓台灣幫忙

延伸閱讀》剛果伊波拉疫情蔓延 WHO調高風險等級至「非常高」

延伸閱讀》伊波拉疫情出現 疾管署提升剛果旅遊警示

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 伊波拉WHO蔡英文
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP