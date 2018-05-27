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大谷翔平對洋基仍未敲安 滿壘保送進帳打點

發稿時間：2018/05/27 12:10

最新更新：2018/05/27 12:40

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美國職棒MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平作客紐約，26日4打數仍未敲安打，打擊率跌破3成。（共同社提供）美國職棒MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平作客紐約，26日4打數仍未敲安打，打擊率跌破3成。（共同社提供）

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）美國職棒MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平作客紐約，今天4打數仍未敲安打，打擊率跌破3成。天使看板球星楚勞特單場5安，助球隊以11比4擊敗洋基，系列戰扳成平手。

天使洋基系列戰第2場比賽，晚間在洋基球場進行。昨天3打數零安打的大谷，今天下午在牛棚練投，為重返輪值作準備，晚間比賽則排在先發第5棒，擔任指定打擊。

天使1局上先馳得點，大谷翔平在2人出局、三壘有人時登場打擊，面對洋基球迷滿場噓聲，最後遭三振出局。洋基隨後靠著賈德納（Brett Gardner）、賈吉（Aaron Judge）和羅邁恩（Austin Romine）先後開轟，取得4比1領先。

3局上，大谷把握得點圈打擊機會，在1人出局、滿壘情況下選到四壞保送，擠回1分，天使將比數追成2比4。

大谷5局上吞下此役第2次三振；6局上在無人出局，一、三壘有人時登場打擊，最後擊出雙殺打，三壘跑者趁傳跑回本壘，大谷沒有打點進帳。此時天使已拉開比數，以9比4領先。

8局上，大谷擊出中間方向強襲球，落入洋基防守布陣，遭刺殺出局。

大谷轉戰美國職棒前，洋基原本有意爭取，但他最後選擇加盟天使。因此，大谷本週首度在紐約出賽，只要播報員唸出他的名字，場內必定噓聲四起。大谷這兩場比賽打擊沒有發揮，此役過後，本季打擊率跌破3成，降至2成97。

天使此役致勝功臣是楚勞特（Mike Trout）。近況加溫的他5個打數都擊出安打，包含3支二壘打、一支全壘打，單場5安、11個壘打數，都創生涯新高。他還替天使打回4分，3度跑回本壘，表現亮眼。

楚勞特連3場開轟，本季累積17支全壘打，追上波士頓紅襪隊的貝茲（Mookie Betts），並列本季大聯盟最多轟打者。

在楚勞特領軍下，天使終場以11比4力克洋基，系列戰扳成平手。兩隊明天下午將再度交手，洋基預定由日籍投手田中將大先發，有機會和大谷上演日籍球星在美職投打對決的戲碼。（編輯：屈享平）1070527

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