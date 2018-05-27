李智凱世界盃鞍馬奪金 朝東京奧運邁進[影]

（中央社記者李晉緯台北27日電）去年在世大運為中華隊留下首面鞍馬金牌的李智凱，為東京奧運備戰，在世界盃卡達杜哈、澳洲墨爾本與亞塞拜然巴庫站連獲3面鞍馬銀牌後，今天在克羅埃西亞奧西耶克站成功摘金。



李智凱在2017年台北世界大學運動會，靠招牌的「湯瑪士迴旋」一舉摘金，一戰成名且建立起自信，隨後將目標放在2020年東京奧運，但不同以往靠在世錦賽、奧運測試賽搶門票的方式，東京奧運體操參賽權改以積分決定，所以李智凱近期也不斷參賽累積積分。



在世界盃卡達杜哈、澳洲墨爾本與亞塞拜然巴庫站的比賽中，李智凱都與金牌擦身而過，3次都獲得鞍馬銀牌，這次在克羅埃西亞奧西耶克的比賽，他將難度提高0.3分，難度分是決賽所有選手最高的6.3分。



李智凱在比賽中，一上馬就一氣呵成的展現所有動作，完美落地後自己也滿意得振臂歡呼，他的教練林育信在場邊也高舉雙手為他喝采，李智凱在滿分10的情況下拿下完成分9.033分，最終以15.333分力壓哈薩克、白俄羅斯選手拿下金牌。



李智凱2016年里約奧運前受傷，帶著韌帶和骨裂傷勢，讓他不得不放棄全能的比賽，專注在最擅長的鞍馬，可惜仍受傷勢影響而表現不佳，最後未能獲得晉級，這次他希望按部就班，先在亞運拿下獎牌，並持續出賽，以最好的狀態前進東京奧運。（編輯：張芷瑄）1070527



