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李智凱世界盃鞍馬奪金 朝東京奧運邁進[影]

發稿時間：2018/05/27 13:31

最新更新：2018/05/27 13:53

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zoom in 2017年在世大運為中華隊留下首面鞍馬金牌的李智凱（右），27日在克羅埃西亞奧西耶克站成功摘金。（圖取自李智凱臉書 www.facebook.com）2017年在世大運為中華隊留下首面鞍馬金牌的李智凱（右），27日在克羅埃西亞奧西耶克站成功摘金。（圖取自李智凱臉書 www.facebook.com）

（中央社記者李晉緯台北27日電）去年在世大運為中華隊留下首面鞍馬金牌的李智凱，為東京奧運備戰，在世界盃卡達杜哈、澳洲墨爾本與亞塞拜然巴庫站連獲3面鞍馬銀牌後，今天在克羅埃西亞奧西耶克站成功摘金。

李智凱在2017年台北世界大學運動會，靠招牌的「湯瑪士迴旋」一舉摘金，一戰成名且建立起自信，隨後將目標放在2020年東京奧運，但不同以往靠在世錦賽、奧運測試賽搶門票的方式，東京奧運體操參賽權改以積分決定，所以李智凱近期也不斷參賽累積積分。

在世界盃卡達杜哈、澳洲墨爾本與亞塞拜然巴庫站的比賽中，李智凱都與金牌擦身而過，3次都獲得鞍馬銀牌，這次在克羅埃西亞奧西耶克的比賽，他將難度提高0.3分，難度分是決賽所有選手最高的6.3分。

李智凱在比賽中，一上馬就一氣呵成的展現所有動作，完美落地後自己也滿意得振臂歡呼，他的教練林育信在場邊也高舉雙手為他喝采，李智凱在滿分10的情況下拿下完成分9.033分，最終以15.333分力壓哈薩克、白俄羅斯選手拿下金牌。

李智凱2016年里約奧運前受傷，帶著韌帶和骨裂傷勢，讓他不得不放棄全能的比賽，專注在最擅長的鞍馬，可惜仍受傷勢影響而表現不佳，最後未能獲得晉級，這次他希望按部就班，先在亞運拿下獎牌，並持續出賽，以最好的狀態前進東京奧運。（編輯：張芷瑄）1070527

世界杯挑戰賽克羅埃西亞奧西耶克站—李智凱鞍馬奪冠鞍馬決賽李智凱6.3+9.033=15.333冠軍🏆恭喜李智凱拿下今年第一個世界比賽冠軍🥇大家來看個他的好表現吧❤️（剛來不及錄跳馬但給大家錄到最重要的鞍馬了嗚嗚）

台灣競技體操愛好者交流平台 Platform for Artistic Gymnastics Fans in Taiwan 發佈於 2018年5月26日

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