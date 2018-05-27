吳釗燮：友邦對中國不切實際期待 增邦交壓力

外交部長吳釗燮給立法院最新書面報告指出，多明尼加及布吉納法索先後在一個月內和中華民國斷交，對外交工作造成相當衝擊，「相信大家都知道，中國就是唯一因素」。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北27日電）外交部長吳釗燮給立法院最新書面報告指出，現有18個邦交關係一直受到中國因素不等的干擾，且不乏友邦政治人物對中國懷有不切實際的幻想或期待，都益增維繫邦交的壓力。



立法院外交及國防委員會邀請吳釗燮明天列席報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」，並備質詢。



吳釗燮的書面報告已經送到立法院。他指出，這一個月內，多明尼加及布吉納法索先後和中華民國斷交，對外交工作造成相當衝擊，「相信大家都知道，中國就是唯一因素」。



吳釗燮在書面報告中，提到目前台灣在各邦交區域面臨的主要挑戰。例如拉美地區，中國政府利用該區域國家對招商引資、基礎建設，甚至希望爭取聯合國安理會席次等需求，利誘或威逼友邦，並擴張在該區域的影響力。



在太平洋地區，吳釗燮表示，中國政府近年來持續透過贈與或優惠貸款等方式，在該地區其邦交國大興土木，也透過經貿、漁業，以及推動「一帶一路」計畫，擴張在這個區域的影響力，並企圖藉以利誘友邦。



吳釗燮指出，非洲地區，中國訂於今年9月在北京舉行「中非合作論壇」峰會，並已公開喊話希望所有非洲國家一個都不少出現在中非合作的全家福照片中，野心昭然若揭。



他在報告中也提及，中國政府持續和教廷進行對話，「教廷是我在歐洲唯一邦交國，也可能影響我拉美地區天主教友邦動向」，自然成為中國鎖定的主要目標之一。



吳釗燮表示，在國際參與方面，中國政府持續封殺和阻撓台灣參與國際組織，甚至連民間國際參與也要打壓，近年來有變本加厲之勢。





（中央社製圖）

在書面報告中，吳釗燮強調，中國一再挑戰台灣社會的底線，步步進逼，「只會更堅定我們大步走向世界的決心，更堅定我們強化和深化與理念相近國家實質關係的方向」。



他表示，政府絕對不會坐視國家的主權、尊嚴和利益一再受到挑戰，也不會讓中國以為台灣會在壓力下讓步退縮，而繼續「軟土深掘」，「這也是蔡總統為何強調我們不會再忍讓」。



吳釗燮指出，在對外工作方面，政府會盡全力鞏固現有邦交關係，但是絕對不會和中國進行無謂的金錢外交競逐；繼續強化和深化與理念相近國家的實質關係，特別是在經濟和安全方面；全速推進「新南向政策」，參與「印太戰略」；爭取更多實質國際參與，對國際社會做出更多具體貢獻；也會繼續讓國際社會聽到更多台灣的聲音，並善盡國際義務。



吳釗燮表示，因為這段時間以來，台灣和美國、日本、歐洲等理念相近國家的實質關係，都獲得了大幅進展。而且，台灣在國際社會的實質參與，以及積極走向世界的做法，也都獲得更多國家的支持和肯定，在在都讓中國感到不安。



有關政府外交因應策略，吳釗燮表示，面對中國不斷蠻橫的打壓，「我們會利用台灣的優勢和條件，去開拓我們自己的外交藍海。我們也會信守承諾，善盡對國際社會和亞太區域的責任，不會去和中國進行惡性外交對抗。」



他指出，在外交戰略上，政府仍將秉持「踏實外交」的原則，讓台灣繼續走向世界。在戰術上，除了會繼續全力維繫現有邦交關係之外，也會進一步強化和深化與美國等理念相近國家的實質關係，特別是在經濟與安全層面上，建立更密切的夥伴關係。



書面報告結語，吳釗燮表示，台灣的外交工作從來沒有輕鬆過，中國對台灣的外交打壓也從來沒有停止過。他希望看到國內朝野政黨能夠更加團結，一致對外，因為外交關乎全體台灣人民的利益，「我們別無選擇，只能以團結的台灣，共同對抗中國蠻橫的打壓，開拓台灣的國際空間，也繼續一起為台灣的外交打拚。」（編輯：張均懋）1070527





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