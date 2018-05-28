美提案設台灣國防委員會 吳釗燮：高度感謝

發稿時間：2018/05/28 09:48
最新更新：2018/05/28 10:10
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（中央社記者顧荃台北28日電）美國眾議員提出「台灣國防評估委員會法」，以加強台灣防衛能力；外交部長吳釗燮今天說，美國國會再一次推動友台法案，顯示美國會堅強支持台灣的力量，台灣政府與人民高度感謝。吳釗燮上午列席立法院外交委員會，報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」，會前受訪時做上述表示。吳釗燮說，接下來如果要具體推動台美之間合作項目，會跟美國政府磋商，確保國防合作能進一步推動，以及區域的和平穩定。蘋果日報報導，共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）月初在眾議院提出「台灣國防評估委員會法」（Taiwan Defense Assessment Commission Act of 2018）。法案規定，在「台灣國防評估委員會法」頒布的90天內，美國國防部長必須成立「台灣國防評估委員會」，全面評估台灣的國防建設狀況，並針對戰略計劃、資源管理、聯合行動計劃、軍力發展等多個領域提供建議，以改善台灣國防機構的能力。美國國防部長須在該委員會成立一年內，向台灣國防部與國會國防委員會提交建議報告。（編輯：陳永昌）1070528延伸閱讀》美國眾院通過國防授權法 鼓勵美台軍事往來延伸閱讀》美參議員提案 支持台灣參與國際組織延伸閱讀》對抗中國打壓台灣 美參議員致函力挺航空業
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