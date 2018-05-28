蔡總統指不再忍讓中國 陸委會：加強審查工作

台布斷交後，總統蔡英文表示，對中國蠻橫作為「不會再忍讓」；陸委會副主委邱垂正（圖）28日說，會針對中國大陸各級政府人士與相關人員的來台申請做好審查工作，這些是基於正當防衛的必要措施，也請民眾支持。中央社記者吳家昇攝 107年5月28日