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大創:澎湖店及線上購物6月打烊 會繼續經營在台事業

發稿時間：2018/05/28 20:06

最新更新：2018/05/28 20:34

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大創百貨遭經濟部開罰並廢止進出口資格，大創28日聲明，會繼續在台事業，並透過台灣境內廠商採購產品。（中央社檔案照片）大創百貨遭經濟部開罰並廢止進出口資格，大創28日聲明，會繼續在台事業，並透過台灣境內廠商採購產品。（中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋台北28日電）大創百貨遭經濟部開罰並廢止進出口資格，大創今天聲明，會繼續在台事業，並透過台灣境內廠商採購產品，門市方面，澎湖店、線上購物網站及Yahoo！奇摩超級商城都將結束營運。

大創百貨遭立委踢爆以不實文件申請產品輸入。經濟部國貿局經調查後，已裁定新台幣4164萬元的罰鍰，並廢止進出口的許可證，在2年內，無法輸入貨品。

台灣大創百貨公司今天聲明稿指出，從2001年起在台灣發展以來，深受顧客愛護，才能在台灣擴展規模至60家門市，公司也瞭解對員工肩負責任，因此，希望繼續經營在台事業。

大創表示，雖然在台進出口貨品資格遭廢止，但將會盡最大的努力繼續維持店鋪營業。公司沒有更改現有店名大創百貨Daiso Japan計畫，也無另外成立新公司計畫。

大創指出，關於員工僱用方面，從事進出口工作員工或是因這次處分而受到影響的員工，將以調動職務方式繼續僱用。至於後續商品採購部分，由於台灣境內尚有許多廠商能夠進口國外產品，因此可透過這種業者間接採購國外產品，希望能繼續提供日本製商品。

門市方面，大創指出，澎湖店因為營運不佳，將營業至今年6月10日為止，而同樣營運狀況不佳的線上購物網站及Yahoo！奇摩超級商城，則將營業至6月17日，至於遭處分後公司庫存量變動、發生虧損可能性、對營業收益影響等，礙難回應，之後會進一步增進與母公司株式會社大創產業間合作關係，並加強事業管理監督，以避免未來再度發生類似情事。

大創表示，正深切反省受到處分原因，檢視事業管理方面不足，並以遵令法令為目標，防止再次發生，也對造成社會大眾困擾致上萬分歉意，這次日期記載不實狀況是2015年間所發生核災五縣產地食品違規輸入事件，當時已著手改善進口流程，現在所有產品都沒有任何衛生福利部公告禁止輸入的日本五縣（福島、茨城、群馬、櫪木及千葉）食品，或是可能造成疑慮的食品。（編輯：鄭雪文）1070528

延伸閱讀》大創造假輸入日期罰4164萬 2年內禁輸入貨品

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