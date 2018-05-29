吳茂昆請辭 賴揆：贊成他以一樣標準檢驗自己

教育部長吳茂昆請辭獲准，任期至今剛好41天，也是任期最短的教育部長。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北29日電）教育部長吳茂昆請辭，行政院長賴清德今天表示，贊成吳茂昆要以一樣的標準檢驗自己的理念，因此接受吳茂昆的辭呈。



今天是立法院第九屆第五會期最後一次院會，賴清德傍晚前往立法院致意。賴清德抵達立法院，回應媒體詢問吳茂昆請辭一事時，作了以上表示。



賴清德表示，吳茂昆上週末透過行政院秘書長卓榮泰向他請辭，「今天早上我們兩人通過了電話，我贊成他要以一樣的標準檢驗自己的理念，因此我接受他的辭呈。」





立法院第9屆第5會期29日進行最後一次院會，行政院長賴清德在院會結束後到議場向立委致意，並接受媒體訪問。中央社記者郭日曉攝 107年5月29日

關於吳茂昆請辭的原因，賴清德說，事情是發生在2005年的10月份，當時吳茂昆是國科會主委，向行政院請假，出席當時在中國舉辦的兩場國際會議。吳茂昆在參加完第一場在蘇州舉行的國際學術會議之後，應其恩師朱經武教授的邀請，利用週末前往浙江，參加由香港科技大學和浙江大學共同舉辦的國際學術高峰會。



賴清德指出，那場高峰會除了朱經武以外，也有國際諾貝爾獎得主及各國的科技政策負責人。吳茂昆一直到最近才知道兩場的國際研討會，當時行政院只准第一場。



賴清德表示，吳茂昆認為身為教育部長，應該要用同一個標準，甚至更高的道德標準檢驗自己。吳茂昆希望辭去教育部長職務，止住紛爭，讓教育部的工作也能夠順利的推展。



至於吳茂昆請辭之後，賴清德說：「先由次長代理，繼任的人選，我們會擇期再向社會大眾報告。」（編輯：李淑華）1070529



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