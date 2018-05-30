拜耳625億美元收購孟山都 美司法部有條件批准

德國化學及製藥公司拜耳集團29日表示，美國司法部有條件地批准拜耳以625億美元（新台幣1兆8750億元）收購美國殺蟲劑和種子公司孟山都。圖為拜耳德國總部。（圖取自Bayer臉書www.facebook.com/Bayer）
（中央社法蘭克福29日綜合外電報導）德國化學及製藥公司拜耳集團（Bayer）今天表示，美國司法部有條件地批准拜耳以625億美元（新台幣1兆8750億元）收購美國殺蟲劑和種子公司孟山都（Monsanto）。
法新社報導，拜耳執行長鮑曼（Werner Baumann）在聲明中表示：「獲得司法部批准，讓我們離創造農業領導公司的目標更進一步。」
拜耳表示，根據美方的決策，拜耳一旦完成將分拆業務賣給巴斯夫集團（BASF）的計畫，就能談成孟山都收購案。
歐洲聯盟執行委員會等當局先前要求拜耳，將價值76億歐元的種子和殺蟲劑業務賣給總部同在德國的巴斯夫，換取美國主管機關同意併購孟山都。這意味拜耳吃下孟山都的基因改造種子和殺蟲劑等產品時，業務重疊性降低。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1070530
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