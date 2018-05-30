拜耳625億美元收購孟山都 美司法部有條件批准

德國化學及製藥公司拜耳集團29日表示，美國司法部有條件地批准拜耳以625億美元（新台幣1兆8750億元）收購美國殺蟲劑和種子公司孟山都。圖為拜耳德國總部。（圖取自Bayer臉書www.facebook.com/Bayer）