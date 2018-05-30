亂世用重典 邱太三：並沒有對症下藥

法務部長邱太三30日表示，台灣社會過去一直有「亂世用重典」的思維，但是從歷屆修法與政治執行來看，並沒有對症下藥。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇龍麒台北30日電）重大凶殺案頻傳，社會傳出「亂世用重典」的想法，法務部長邱太三今天表示，台灣社會過去一直有這樣的思維，但是從歷屆修法與政治執行來看，並沒有對症下藥。



立法院司法及法制委員會今天審查法案，邱太三列席備詢前，媒體詢問到有關最近發生多起重大凶殺案，是否應該「亂世用重典」。



邱太三答覆說，台灣社會過去一直有這樣的思維與想法，但是從歷屆修法與政治執行來看，並沒有對症下藥。



他說，台灣過去10、20年來，家庭、學校、社會、經濟產生巨大的變革，導致現代人生活上的壓力與情緒出現很大的問題，社會問題要從社會檢討、了解、處理，才能對症下藥，司法只是後端，只能對犯罪者做適當的量刑。



他表示，犯罪問題有其社會背景與原因，行為人各項壓力與心結，不是司法審判與槍決可以解決。



邱太三說，社會問題要看是來自家庭、學校、社會、還是經濟，都有相關部會來做，應該建立社會安全網，這涉及內政部、衛生福利部、教育部、經濟部等部會。



媒體問到，最近是否會執行死刑。邱太三答覆說，目前並沒有廢死，也沒有不執行死刑，會在兩公約（「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」）的規範下，審慎考量。他說，廢除死刑是未來可能的目標。（編輯:溫貴香）1070530





影片來源：中央社

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