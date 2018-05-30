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爭取參加環太平洋軍演 嚴德發：現在是大好機會

發稿時間：2018/05/30 12:02

最新更新：2018/05/30 12:28

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國防部長嚴德發30日表示，一直都有向美方爭取參加環太平洋軍演，不是因為美國今年撤回對中國的邀請才提出。（中央社檔案照片）國防部長嚴德發30日表示，一直都有向美方爭取參加環太平洋軍演，不是因為美國今年撤回對中國的邀請才提出。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北30日電）國防部長嚴德發今天在立法院備詢指出，一直都有向美方爭取參加環太平洋軍演，不是因為美國今年撤回對中國的邀請才提出，他並表示，「現在是大好機會」，但還是要看美方態度。

嚴德發今天到立法院外交及國防委員會專案報告「我國防軍備建案採購之程序與未來精進作法」並備質詢。

民主進步黨立委蔡適應質詢時問及，2018環太平洋軍事演習，美國撤回對中國邀請，台灣是否主動積極表態參與。嚴德發指出，一直都有爭取參加，不是今年因為美方拒絕中國才提出。

蔡適應認為，今年是很好的時機，過去美國有意願邀請台灣，但中國就要脅要退出，因此沒辦法讓台灣參與，即使要派觀察員都有困難。他認為，不見得要派正規部隊，也可派後勤部隊參與，希望再與美方好好磋商。

中國國民黨立委李彥秀指出，美國長期以來是台灣重要盟友，美國國會提出重要友台法案包括近日通過國防授權法，強調提升兩邊軍事交流，她並關心台灣爭取2018環太平洋軍演的進程。

嚴德發表示，感謝美方支持，相關法案可提升交流與高層互訪機制，持續與美方實質協商，包括軍售協商，並爭取台灣加入環太平洋軍演，他認為，「現在是大好機會」，但還是要看美方態度。

李彥秀進一步關切與美方的溝通機制，嚴德發說，國防部運用現有機制溝通，如參加會談或軍種交流等，繼續與美方溝通協商。

美國國防部23日宣布，為抗議中國在南海爭議島礁的軍事部署，美軍將撤回原先給中共解放軍的2018環太平洋軍演邀請。中國國防部回應指出，這項決定不具建設性，無助中美兩軍的互助合作，希望美方著眼大局，摒棄「零和」思維。

環太平洋軍演（RIMPAC）每2年的6月、7月在夏威夷舉行，號稱是全球規模最大的海上國際軍事演習。中國在2014年和2016年，都獲邀參加並與各國海軍協同訓練。(編輯：陳永昌)1070530

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