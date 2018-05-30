首見5月刷新用電紀錄 最高飆破3670萬瓩

熱累積效應推升用電量，台電表示，30日瞬間最高用電量已飆破3670萬瓩，刷新歷年最高紀錄。中央社記者謝佳璋攝 107年5月30日

（中央社記者廖禹揚台北30日電）連日高溫影響，全台最高用電量已連續3天創新高，今天更是首見在5月就打破歷史用電量最高紀錄，備轉容量率3.35%，備轉容量123.11萬瓩。



中央氣象局觀測，台北測站今天出現37.1度高溫，為本月第4天達37度以上紀錄，也是台北氣象站1897年設站以來，5月37度以上天數最多紀錄。



在熱累積效應下，用電量本週連續3天刷新今年用電量最高紀錄，根據台電提供資料，今天下午1時50分最高用電量達到3677.14萬瓩，打破去年815大停電當天創下的歷史最高紀錄，更是5月用電量首次在用電排行榜上創新高紀錄，極端氣候對供電考驗不可小覷。



今天用電量高，所幸昨天故障的台塑化汽電共生A號機已修復歸隊，馳援約50萬瓩發電量，台電並透過需量競價方式抑低契約容量達82.2萬瓩，實際抑低量初估可達50萬瓩，備轉容量維持在123.11萬瓩，沒有跌破限電警戒紅燈的90萬瓩門檻。



台電表示，根據氣象預報，6月1日將有鋒面影響，氣溫可望降低，將紓緩供電壓力，加上6月後機組大修完成歸隊，6月上旬與中旬備轉容量率預估維持在6%以上。6月下旬後梅雨季結束進入盛夏，至7月底前，備轉容量率估維持在5%至6%之間。



台電統計歷年用電量前10高為2018年5月30日3677.14萬瓩、2017年8月15日3645.3萬瓩、2017年9月27日3641.9萬瓩、2017年8月11日3641.7萬瓩、2017年8月17日3639.1萬瓩、2017年8月16日3639萬瓩、2018年5月29日3632.86萬瓩、2017年8月18日3629.5萬瓩、2017年8月8日3626.7萬瓩、2017年9月26日3626.3萬瓩。（編輯：林淑媛）1070530





連日炎熱高溫的熱累積效應下，本週用電量續創新高，30日瞬間最高用電量飆破3677萬瓩，刷新歷年最高紀錄。中央社製表 107年5月30日

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