未回應是否脫黨參選北市 呂秀蓮臉書發表政見

前副總統呂秀蓮透過辦公室發表聲明「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」對是否退黨參選，呂秀蓮幕僚未回應。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北30日電）前副總統呂秀蓮透過辦公室發表聲明「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」對是否退黨參選，呂秀蓮幕僚未回應，不過，呂秀蓮粉絲專頁卻於深夜發表了對台北市的育兒政見。



呂秀蓮目前人正在馬來西亞參訪。她傍晚發表聲明「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」



對於是否脫黨參選，呂秀蓮幕僚一整晚都未做出回應，不過，呂秀蓮的粉絲專頁深夜卻發出「幼有所養：孩子是未來的希望」政見，她說，市政府應該做為台北市母親們的後盾，積極建構良好的育兒環境。



呂秀蓮強調，「與其補助津貼不如廣設公共托育家園」、「全市各國小增設課後安親輔導」。



另外，呂秀蓮下午也在臉書發文指出，作為關心台灣未來發展的一份子，她將持續關注、監督台北市政。（編輯：林淑媛）1070530





【幼有所養：孩子是未來的希望】呂秀蓮認為，年輕的夫妻沒有足夠的心力扶養小孩，少子女化的問題日益嚴重。市政府應該做為台北市母親們的後盾，積極建構良好的育兒環境。#與其補助津貼不如廣設公共托育家園對於雙薪夫婦的台北市民而言，沒有時間... 由呂秀蓮：台北No.1 發佈於 2018年5月30日





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