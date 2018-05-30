/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票大樂透吳茂昆木村拓哉
>rss

用電量飆上3670萬瓩 破歷年最高紀錄

發稿時間：2018/05/30 14:07

最新更新：2018/05/30 14:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
30日瞬間最高用電量飆破3670萬瓩，刷新歷年最高紀錄。（中央社檔案照片）30日瞬間最高用電量飆破3670萬瓩，刷新歷年最高紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北30日電）熱累積效應推升用電量，今天瞬間最高用電量已飆破3670萬瓩，刷新歷年最高紀錄，台電預估備轉容量率為4.23%，離90萬瓩門檻的限電警戒紅燈，僅剩129萬瓩，下午用電量恐再升高。

台北今天最高溫近37度，台中、嘉義等地都有34度以上，連日炎熱高溫的熱累積效應下，本週用電量續創新高，台電表示，今天下午1時50分左右，瞬間最高用電量達3670萬瓩，但因尖峰時段持續至下午2時左右，用電量可能再升高。

歷年最高用電紀錄是去年815大停電當天的3645.3萬瓩，但今年才5月底就打破歷年最高紀錄，相當罕見。

台電中央副調度監鄭有財受訪表示，台塑化氣電共生A號機已歸隊，馳援約60、70萬瓩發電量，加上天氣晴朗，今天太陽光電發電量也有105萬瓩左右，雖然用電量較預估值高，備轉容量率仍在3到4%，維持供電警戒橘燈。

台電官網預估今天最大供電能力為3799.2萬瓩，最大用電量為3645萬瓩，但中午瞬間最高用電量已飆破3670萬瓩，離90萬瓩門檻的限電警戒紅燈，僅剩約129萬瓩餘裕。（編輯：黃國倫/林孟汝）1070530

延伸閱讀》高溫炎熱再兩天 6/1鋒面報到轉有雨

延伸閱讀》連日高溫 經濟部長：供電壓力較大但沒有問題

延伸閱讀》熱傷害就醫全台5月比去年高出93% 3招可預防

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 用電量台電天氣
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP