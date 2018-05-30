用電量飆上3670萬瓩 破歷年最高紀錄

30日瞬間最高用電量飆破3670萬瓩，刷新歷年最高紀錄。（中央社檔案照片）
（中央社記者廖禹揚台北30日電）熱累積效應推升用電量，今天瞬間最高用電量已飆破3670萬瓩，刷新歷年最高紀錄，台電預估備轉容量率為4.23%，離90萬瓩門檻的限電警戒紅燈，僅剩129萬瓩，下午用電量恐再升高。
台北今天最高溫近37度，台中、嘉義等地都有34度以上，連日炎熱高溫的熱累積效應下，本週用電量續創新高，台電表示，今天下午1時50分左右，瞬間最高用電量達3670萬瓩，但因尖峰時段持續至下午2時左右，用電量可能再升高。
歷年最高用電紀錄是去年815大停電當天的3645.3萬瓩，但今年才5月底就打破歷年最高紀錄，相當罕見。
台電中央副調度監鄭有財受訪表示，台塑化氣電共生A號機已歸隊，馳援約60、70萬瓩發電量，加上天氣晴朗，今天太陽光電發電量也有105萬瓩左右，雖然用電量較預估值高，備轉容量率仍在3到4%，維持供電警戒橘燈。
台電官網預估今天最大供電能力為3799.2萬瓩，最大用電量為3645萬瓩，但中午瞬間最高用電量已飆破3670萬瓩，離90萬瓩門檻的限電警戒紅燈，僅剩約129萬瓩餘裕。（編輯：黃國倫/林孟汝）1070530
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