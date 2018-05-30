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民進黨徵召選台北市長 姚文智：我會開低走高

發稿時間：2018/05/30 15:48

最新更新：2018/05/30 17:28

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民進黨中執會30日正式通過提名黨籍立委姚文智參選台北市長；姚文智表示，或許大家覺得目前情況好像與想的不一樣，但他有信心贏得勝利。中央社記者王飛華攝 107年5月30日民進黨中執會30日正式通過提名黨籍立委姚文智參選台北市長；姚文智表示，或許大家覺得目前情況好像與想的不一樣，但他有信心贏得勝利。中央社記者王飛華攝 107年5月30日

（中央社記者葉素萍台北30日電）民主進步黨中執會今天通過徵召提名立委姚文智參選台北市長；姚文智說，他覺得自己是開低走高，勸大家逢低買進，未來這場選舉，有的人會跌破眼鏡，他非常有信心能夠得到勝利。

民進黨中執會通過徵召姚文智參選台北市長，民進黨發言人蔡適應會後轉述總統兼民進黨主席蔡英文致詞指出，姚文智是民進黨優秀的從政同志，在立法院是優秀的立法委員，出色的問政深獲黨團同仁信任。

蔡英文說，姚文智有豐富的行政經歷，歷任高雄市政府新聞處長、副秘書長、行政院新聞局局長，在他擔任這些職務期間，也有非常出色表現。

蔡英文指出，姚文智在台北市長期耕耘，基層經營扎實，對市政議題有全面理解、對市政建設關注不遺餘力，同時，也提出最有願景的市政藍圖。她可以很有信心的說，姚文智是民進黨在台北市準備最充分、最有戰力、最能為台北市帶來進步的市長參選人。

她希望，全黨要團結一致、共同努力，向市民爭取最大支持。

中執會通過提名姚文智後，姚文智赴民進黨會見總統兼民進黨主席蔡英文，姚文智並由民進黨台北市黨部主委黃承國陪同召開記者會。

民主進步黨中執會30日正式通過徵召黨籍立委姚文智（圖）參選台北市長，將與尋求連任的台北市長柯文哲、國民黨提名參選人丁守中形成三方競逐態勢。中央社記者王飛華攝　107年5月30日民主進步黨中執會30日正式通過徵召黨籍立委姚文智（圖）參選台北市長，將與尋求連任的台北市長柯文哲、國民黨提名參選人丁守中形成三方競逐態勢。中央社記者王飛華攝　107年5月30日

姚文智說，前幾天在選對會通過之前，他剛好遇到行政院長賴清德，並說了一句話「丞相，起風了」。這風它是風向、是風勢，他希望也是一個風潮，希望民進黨提名他之後，未來在台北市能夠風起雲湧、乘風破浪、掀起風潮。

他說，會用真正的台灣價值、進步的信念替所有市民把關，在這個把關的過程裡面，一步一步進行都市改造；他今天是如臨深淵、如履薄冰，會戒慎恐懼承擔起責任。

姚文智說，他對這場選舉有百分之百的信心，或許大家覺得目前的情況好像跟大家想的不一樣，但是他覺得開低走高，勸大家逢低買進，未來這場選舉，有的人會跌破眼鏡，但是他非常信心能夠得到這場選舉的勝利。

另外，他也提到，未來若當選台北市長，第一份公文是簽訂大巨蛋、遠雄應該要立即解約，市政府要全面接管巨蛋。過去馬英九時代可能涉及圖利，郝龍斌時代可能涉及放水，柯文哲時代一開始雷聲大雨點小，後來有黑箱和政商操作，延誤妨礙市民的整體利益。

他說，要非常迅速非常清楚，遠雄解約、市府接管，這是他要簽的第一份公文。接管之後要非常迅速地徹底體檢，很快地告訴市民，該拆就拆、該建就建，把懸而未決的巨蛋做一個解決。

今年台北市長選戰，台北市長柯文哲尋求連任，中國國民黨由前立委丁守中披掛上陣力拚奪回首都，呈現三方競逐。（編輯：李淑華/蘇志宗）1070530

民進黨30日召開中執會，立委姚文智（中）30日下午現身中央黨部，進入黨部前接受媒體訪問。中央社記者王飛華攝　107年5月30日民進黨30日召開中執會，立委姚文智（中）30日下午現身中央黨部，進入黨部前接受媒體訪問。中央社記者王飛華攝　107年5月30日

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