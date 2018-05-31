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發電機組加入 行政院：今年不太可能限電

發稿時間：2018/05/31 12:20

最新更新：2018/05/31 12:38

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行政院發言人徐國勇（左3）31日主持行政院會後記者會，交通部次長祁文中（右2）、內政部次長邱昌嶽（左2）、衛福部次長何啟功（左）、教育部主任秘書朱楠賢（右）出席記者會。中央社記者張皓安攝 107年5月31日行政院發言人徐國勇（左3）31日主持行政院會後記者會，交通部次長祁文中（右2）、內政部次長邱昌嶽（左2）、衛福部次長何啟功（左）、教育部主任秘書朱楠賢（右）出席記者會。中央社記者張皓安攝 107年5月31日

（中央社記者顧荃台北31日電）行政院發言人徐國勇今天表示，今年將陸續有發電機組完工投入發電，備用容量率預估可達到11%以上，「今年不會限電，不太可能限電」。

受極端氣候影響，氣溫頻頻飆高，加上經濟復甦，帶動用電量成長，才5月用電量已罕見地創歷史新高。

徐國勇上午出席行政院院會後記者會，他受訪時表示，今年供電吃緊，是因為梅雨來太慢。通常4月進入梅雨季後不會像今年這麼熱，端午節前都還會天氣變化，但今年因為梅雨來太慢，天氣提早變熱，不僅水情稍為緊張，用電也受到影響。

不過在供電量方面，徐國勇說，去年備用容量率約7.2%，今年因陸續將有發電機組完工投入發電，備用容量率預估將超過11%，供電量比去年好很多，「今年不會限電，不太可能限電」。

至於水情部分，徐國勇指出，梅雨來的太慢也讓水情看起來緊張了一點，但是目前為止供水都正常，北部、中部都沒限水，只有南部啟動第一階段限水，也就是夜間減壓供水，但其實對一般家庭影響不大，幾乎感覺不出來。

他表示，根據氣象預報，今晚會有鋒面報到，相信可以讓水電問題得到舒緩。（編輯：張均懋）1070531

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