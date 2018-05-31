促轉會揭牌 黃煌雄：揭歷史傷口非清算

促進轉型正義委員會31日舉行布達暨揭牌典禮，新任主委黃煌雄（左）從行政院長賴清德（右）手中接過印信。中央社記者謝佳璋攝 107年5月31日

（中央社記者謝佳珍台北31日電）促進轉型正義委員會主任委員黃煌雄今天表示，促轉會首要又最基本工作之一是挖掘、追求真相；揭露真相是為釐清責任，揭開歷史傷口目的不是政治清算，而是要伸張公義。



促轉會上午掛牌上路，舉行布達暨揭牌典禮；總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、行政院秘書長卓榮泰、內政部長葉俊榮、文化部長鄭麗君與民主進步黨籍立法委員柯建銘等到場。



從賴清德手中接下任命令與印信的黃煌雄表示，促轉會成立代表政府在推動轉型正義志業上又邁出新旅程。基於對國內、外情勢的了解，促轉會揭牌之際，深感責任重大，更感挑戰巨大。



他說，西元1990年代初起，台灣以自己的方式，經由對二二八事件的解禁，走上轉型正義之路。台灣各界包括不同黨派，對二二八所持態度，大致上已漸趨一致，並經道歉、賠償、恢復名譽與立碑等方式，表達沉痛哀悼。台灣賠償二二八及白色恐怖受難者金額，絕非諾貝爾和平獎得主曼德拉領導下的南非所能相提並論。



不過，黃煌雄表示，台灣的轉型正義工作仍有很多不足，到目前為止，已獲賠償的「受害者」約一萬名，絕大多數卻不知道「加害者」是誰，高齡政治犯沉痛呼籲，「請告訴我們真相」。



他說，促轉會首要又最基本工作之一是挖掘、追求真相，各機關政治檔案一定要開放。揭露真相是為釐清責任，揭開歷史傷口目的不是政治清算、激起對立，而是要伸張公義，使亡者得以安息，撫慰家屬受傷心靈與邁向寬恕。



黃煌雄表示，透過揭露真相與釐清責任，是建立讓不同歷史記憶能相互理性對話的平台，經這種社會溝通與對話，最終盼望讓不同背景與族群的後代子孫，不單是坦然面對彼此歷史記憶差異，更是在共同家園追求和解的未來。



他說，促轉會工作團隊將抓緊時間，在未來兩年內提「總結報告」，希望能代表轉捩點，讓威權時代充滿傷痛的歷史篇章，因轉型正義逐步落實，成為更深凝聚台灣族群融合、命運一體的見證與祝福。



此外，在促轉會布達暨揭牌典禮前，中國國民黨台北市議員擬參選人游淑慧、李柏毅等率民眾高喊「生活要安寧、上學要安全、學習要安靜、不要促轉會」，要求促轉會承諾，以後如果有陳抗活動，促轉會就要搬離。（編輯：李明宗）1070531



