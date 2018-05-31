/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

促轉會揭牌 黃煌雄：揭歷史傷口非清算

發稿時間：2018/05/31 12:40

最新更新：2018/05/31 13:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
促進轉型正義委員會31日舉行布達暨揭牌典禮，新任主委黃煌雄（左）從行政院長賴清德（右）手中接過印信。中央社記者謝佳璋攝 107年5月31日促進轉型正義委員會31日舉行布達暨揭牌典禮，新任主委黃煌雄（左）從行政院長賴清德（右）手中接過印信。中央社記者謝佳璋攝 107年5月31日

（中央社記者謝佳珍台北31日電）促進轉型正義委員會主任委員黃煌雄今天表示，促轉會首要又最基本工作之一是挖掘、追求真相；揭露真相是為釐清責任，揭開歷史傷口目的不是政治清算，而是要伸張公義。

促轉會上午掛牌上路，舉行布達暨揭牌典禮；總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、行政院秘書長卓榮泰、內政部長葉俊榮、文化部長鄭麗君與民主進步黨籍立法委員柯建銘等到場。

從賴清德手中接下任命令與印信的黃煌雄表示，促轉會成立代表政府在推動轉型正義志業上又邁出新旅程。基於對國內、外情勢的了解，促轉會揭牌之際，深感責任重大，更感挑戰巨大。

他說，西元1990年代初起，台灣以自己的方式，經由對二二八事件的解禁，走上轉型正義之路。台灣各界包括不同黨派，對二二八所持態度，大致上已漸趨一致，並經道歉、賠償、恢復名譽與立碑等方式，表達沉痛哀悼。台灣賠償二二八及白色恐怖受難者金額，絕非諾貝爾和平獎得主曼德拉領導下的南非所能相提並論。

不過，黃煌雄表示，台灣的轉型正義工作仍有很多不足，到目前為止，已獲賠償的「受害者」約一萬名，絕大多數卻不知道「加害者」是誰，高齡政治犯沉痛呼籲，「請告訴我們真相」。

他說，促轉會首要又最基本工作之一是挖掘、追求真相，各機關政治檔案一定要開放。揭露真相是為釐清責任，揭開歷史傷口目的不是政治清算、激起對立，而是要伸張公義，使亡者得以安息，撫慰家屬受傷心靈與邁向寬恕。

黃煌雄表示，透過揭露真相與釐清責任，是建立讓不同歷史記憶能相互理性對話的平台，經這種社會溝通與對話，最終盼望讓不同背景與族群的後代子孫，不單是坦然面對彼此歷史記憶差異，更是在共同家園追求和解的未來。

他說，促轉會工作團隊將抓緊時間，在未來兩年內提「總結報告」，希望能代表轉捩點，讓威權時代充滿傷痛的歷史篇章，因轉型正義逐步落實，成為更深凝聚台灣族群融合、命運一體的見證與祝福。

此外，在促轉會布達暨揭牌典禮前，中國國民黨台北市議員擬參選人游淑慧、李柏毅等率民眾高喊「生活要安寧、上學要安全、學習要安靜、不要促轉會」，要求促轉會承諾，以後如果有陳抗活動，促轉會就要搬離。（編輯：李明宗）1070531

總統蔡英文（左）、總統府秘書長陳菊（左2）、行政院長賴清德（右）、促轉會主委黃煌雄（右2），31日一起為促進轉型正義委員會揭牌。中央社記者謝佳璋攝 107年5月31日總統蔡英文（左）、總統府秘書長陳菊（左2）、行政院長賴清德（右）、促轉會主委黃煌雄（右2），31日一起為促進轉型正義委員會揭牌。中央社記者謝佳璋攝 107年5月31日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 促轉會黃煌雄
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP